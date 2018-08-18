Додано: Вів 04 лют, 2020 09:50

1 февраля Министерство финансов Украины опубликовало пресс-релиз о ходе выполнения государственного бюджета страны в январе 2020 года. Более провального старта Украина еще не имела, пожалуй, за все годы своей независимости.



Провал



Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн., что на 13,8 млрд. грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц.



При этом провал наблюдается по всем позициям. Значительно меньше, чем в прошлом году получено акцизов, как ввозных, так и на отечественные продукты, ренты на добычу природных ископаемых, НДС. И даже налог на доходы физлиц, традиционно вытаскивавший статистику в предыдущие годы, недобрал га январь 250 млн. грн.



И что самое интересное, количество собранных в январе 2020 года денег по номиналу было почти на 12 млрд. грн. меньше, нежели годом ранее (54,55 млрд. грн.).



В общем, полный и тотальный провал по поступлениям. И эти цифры требуют пояснений.



Кто виноват



Причин такого провального начала года уже никто не скрывает, даже министры сказочника Гончарука. Курс гривны взлетел так высоко и так сильно опустил рентабельность украинского производства, что оно не только налоги не может платить, но и с выживанием у него на сегодня большие проблемы.



А базовые сектора экономики на то и базовые, что именно они, в первую очередь создают прочный ее фундамент, а все остальное не более, обслуживающая надстройка, которая может в любой момент рахнуть.



А еще такие провальные цифры января стали следствием действий Минфина в декабре 2019-го, когда на фоне тотального падения доходов бюджета (а в номинале по сравнению с аналогичным предыдущим периодом он падает как бы уже не с сентября) было принято решение частично перенести выплаты по возврату НДС на будущий год. А потому в январе возврат НДС составил рекордные 18 млрд. грн.



Это спасло показатели бюджета – 2019, но пагубно отразилось на бюджете – 2020.



Что будет делать власть



Каким бы «недалеким» в экономике не был президент Зеленский и какую бы лапшу ему на уши не вешали «эффективные» министры, но даже он понимает, что сегодня в стране разворачивается настоящая экономическая катастрофа. Причем, без всякого мирового финансового кризиса, на которые было бы можно все списать.



Игры на ОВГЗ ожидаемо завели страну в тупик, и этот тупик наступил раньше, чем ожидали на Банковой. А потому они дали приказ действовать – то есть сделать все, чтобы на протяжении нескольких месяцев выправить ситуацию.



НБУ получил команду перезапустить кредитование экономики и перестать фильтровать деньги банков в своих сертификатах, а потому главный банк страны в последних числах января сразу уронил учетную ставку рефинансирования сразу на 2,5% до 11% (после декабрьского снижения на 2%), чем поставил иностранных и отечественных «инвесторов», простите спекулянтов, в настоящий ступор. И что им делать теперь, особенно на фоне заявлений НБУ, что до конца года он планирует уменьшить до 7%?



Последствия этого решения также очевидны, как и то, что Солнце утром обязательно взойдет на востоке, а вечером закатится на западе. Заход валюты в страну должен был резко сократиться, а курс гривны соответственно упасть, что делает спекуляции с ОВГЗ для иностранцев и вовсе бессмысленными. О 30% годовых (с учетом роста курса гривны) теперь можно навсегда забыть, а если курс гривны к концу года просядет хотя бы на 10% (кстати за последующие после решения НБУ несколько дней он просел на 5%), то их дивиденды сократятся до 2-3%, которые они могут вполне заработать и на гораздо менее рисковых рынках. Да и рынок земли подвис под вопросом, а деньги должны работать.



Вторым решением властей, которое напугало спекулянтов стало решение насильно снижать процентные ставки по ОВГЗ. Например, на последнем январском аукционе (28 числа) по гривневым ОВГЗ, при плане 9 млрд. грн. и заявках на 13 млрд. грн., размещение составило всего 6,3 млрд. грн. Остальные деньги были Минфином отсечены из-за очень высоких процентов, которые якобы запросили за бумаги «инвесторы».



И стоит ли удивляться, что эти самые «нвесторы» впервые всерьез задумались, а стоит ли дальше играть в украинскую рулетку, а самые робкие из них начали от греха подальше начать выводить заработанные ранее на лохах дивиденды, что сразу же обрушило курс гривны. В последний день января гривна упала ниже 25 грн./долл. И если бы не распродажи Центробанка, по мнению экспертов он бы уже сегодня был бы в районе 26 грн./долл.



Таким образом, благодаря безответственной политике последних лет, НБУ очутился на очень тонком льду. С одной стороны, надо удержать спекулянтов, без которых гривна быстро начнет девальвировать и потащит за собой всю картонную стабильность, а с другой нужно заставить деньги работать на экономику. А как это сделать, если даже 10-15%, которые получат стабильно украинские банкиры, это много больше, чем готовы выкладывать за сегодняшний кредит в современных условиях украинские предприниматели. Да и как решиться кредитовать украинскую экономику при уровне невозврата долгов в ней в 54%?



А ведь их уже давно предупреждали, что именно этим все и кончится. И кончилось. Хотя пока мы находимся только в самом начале периода протрезвления от дурмана мнимой стабильности.