Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе. Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе. Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе. Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе. Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
тупо. не последние 75, конечно. Но речь не об этом. Думаете ему легко прям вот зарабатывать деньги? Любому разве легко? Каждому приходится рисковать - кому-то читая новости про застройщиков, кому-то - следя за работой таможни, открытия точек конкурентов и т.д.
Или думаете что ему просто каждый месяц в тумбочку кто-то ложит пачечку денег?
В любом случае зарабатывание денег - это напряг, легко только их тратить.
airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.
Макс, вот какой процент от своего портфеля вы, как человек, понимающий, что стоит за циферками в финансовой отчетности, готовы были вложить в Теслу?
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Доброй ночи. Вот вам реальный кейс, 2 варианта. Вариант 1. Покупка квартиры по такой схеме, как описано выше. При этом сумма вложений составит грубо около 37 тыс с ремонтом и срок окупаемости в аренде составит ориентировочно 9 лет с учётом ожидания ввода в эксплуатацию и доведения ремонта до состояния пригодности для аренды. Возможные риски недостроя и девальвации гривны, а соответственно понижения стоимости аренды в долларах, пока не учитываем для грубого рассчёта. Вариант 2. Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. При этом реально используемая мной площадь в этой квартире составляет ровно половину от общей, т.е. 2 комнаты для меня лишние и используются по большей мере как склад, что есть нерационально. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн. Рассматриваю возможность покупки и переезда в похожую квартиру в старом фонде меньшего метража в этом же районе, стоимостью около 50-55 тыс. В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда, срок окупаемости моих вложений в новую (для меня, а по факту старую) квартиру составит 7-7.5 лет. Хотелось бы услышать ваши размышления по этому поводу. Плюсы новостроек и минусы старого фонда осознаю, но при этом учитываю то, что сдать свою квартиру в аренду можно будет сразу (насколько это возможно, поскольку 3к). Инвестировать в строящийся дом для себя пока не готов психологически. Заранее благодарю за ответы, пишу здесь не часто, больше читаю. Несколько лет назад была учетка, но где-то потерялась.
airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.
Самое интересное еще впереди. Следующая ступень ракеты отойдет когда включат в S&P 500 ее. А вот тут уже все огромные фонды автоматически начнут покупать. Мы ж с вами понимаем, что это как раз дикие деньги. И тогда ту зе мун автоматом вне зависимости от показателей.
1 февраля Министерство финансов Украины опубликовало пресс-релиз о ходе выполнения государственного бюджета страны в январе 2020 года. Более провального старта Украина еще не имела, пожалуй, за все годы своей независимости.
Провал
Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн., что на 13,8 млрд. грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц.
При этом провал наблюдается по всем позициям. Значительно меньше, чем в прошлом году получено акцизов, как ввозных, так и на отечественные продукты, ренты на добычу природных ископаемых, НДС. И даже налог на доходы физлиц, традиционно вытаскивавший статистику в предыдущие годы, недобрал га январь 250 млн. грн.
И что самое интересное, количество собранных в январе 2020 года денег по номиналу было почти на 12 млрд. грн. меньше, нежели годом ранее (54,55 млрд. грн.).
В общем, полный и тотальный провал по поступлениям. И эти цифры требуют пояснений.
Кто виноват
Причин такого провального начала года уже никто не скрывает, даже министры сказочника Гончарука. Курс гривны взлетел так высоко и так сильно опустил рентабельность украинского производства, что оно не только налоги не может платить, но и с выживанием у него на сегодня большие проблемы.
А базовые сектора экономики на то и базовые, что именно они, в первую очередь создают прочный ее фундамент, а все остальное не более, обслуживающая надстройка, которая может в любой момент рахнуть.
А еще такие провальные цифры января стали следствием действий Минфина в декабре 2019-го, когда на фоне тотального падения доходов бюджета (а в номинале по сравнению с аналогичным предыдущим периодом он падает как бы уже не с сентября) было принято решение частично перенести выплаты по возврату НДС на будущий год. А потому в январе возврат НДС составил рекордные 18 млрд. грн.
Это спасло показатели бюджета – 2019, но пагубно отразилось на бюджете – 2020.
Что будет делать власть
Каким бы «недалеким» в экономике не был президент Зеленский и какую бы лапшу ему на уши не вешали «эффективные» министры, но даже он понимает, что сегодня в стране разворачивается настоящая экономическая катастрофа. Причем, без всякого мирового финансового кризиса, на которые было бы можно все списать.
Игры на ОВГЗ ожидаемо завели страну в тупик, и этот тупик наступил раньше, чем ожидали на Банковой. А потому они дали приказ действовать – то есть сделать все, чтобы на протяжении нескольких месяцев выправить ситуацию.
НБУ получил команду перезапустить кредитование экономики и перестать фильтровать деньги банков в своих сертификатах, а потому главный банк страны в последних числах января сразу уронил учетную ставку рефинансирования сразу на 2,5% до 11% (после декабрьского снижения на 2%), чем поставил иностранных и отечественных «инвесторов», простите спекулянтов, в настоящий ступор. И что им делать теперь, особенно на фоне заявлений НБУ, что до конца года он планирует уменьшить до 7%?
Последствия этого решения также очевидны, как и то, что Солнце утром обязательно взойдет на востоке, а вечером закатится на западе. Заход валюты в страну должен был резко сократиться, а курс гривны соответственно упасть, что делает спекуляции с ОВГЗ для иностранцев и вовсе бессмысленными. О 30% годовых (с учетом роста курса гривны) теперь можно навсегда забыть, а если курс гривны к концу года просядет хотя бы на 10% (кстати за последующие после решения НБУ несколько дней он просел на 5%), то их дивиденды сократятся до 2-3%, которые они могут вполне заработать и на гораздо менее рисковых рынках. Да и рынок земли подвис под вопросом, а деньги должны работать.
Вторым решением властей, которое напугало спекулянтов стало решение насильно снижать процентные ставки по ОВГЗ. Например, на последнем январском аукционе (28 числа) по гривневым ОВГЗ, при плане 9 млрд. грн. и заявках на 13 млрд. грн., размещение составило всего 6,3 млрд. грн. Остальные деньги были Минфином отсечены из-за очень высоких процентов, которые якобы запросили за бумаги «инвесторы».
И стоит ли удивляться, что эти самые «нвесторы» впервые всерьез задумались, а стоит ли дальше играть в украинскую рулетку, а самые робкие из них начали от греха подальше начать выводить заработанные ранее на лохах дивиденды, что сразу же обрушило курс гривны. В последний день января гривна упала ниже 25 грн./долл. И если бы не распродажи Центробанка, по мнению экспертов он бы уже сегодня был бы в районе 26 грн./долл.
Таким образом, благодаря безответственной политике последних лет, НБУ очутился на очень тонком льду. С одной стороны, надо удержать спекулянтов, без которых гривна быстро начнет девальвировать и потащит за собой всю картонную стабильность, а с другой нужно заставить деньги работать на экономику. А как это сделать, если даже 10-15%, которые получат стабильно украинские банкиры, это много больше, чем готовы выкладывать за сегодняшний кредит в современных условиях украинские предприниматели. Да и как решиться кредитовать украинскую экономику при уровне невозврата долгов в ней в 54%?
А ведь их уже давно предупреждали, что именно этим все и кончится. И кончилось. Хотя пока мы находимся только в самом начале периода протрезвления от дурмана мнимой стабильности.
Puente написав:Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...
Я люблю страдать, но не настолько сильно.
Мне кажется, эти варианты, как в том анекдоте: хотели ремонт в стиле хай-тек, а получился хай так Вложив свое свободное время в основной вид деятельности, не получится ли больший финансовый эффект? И напротив, если человеку дорого платить уборщице 600 гривен в час, потому что его зарплата 200 грн. в час, не задуматься ли о смене профессии?
84umpalumpa написав:Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн. В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда
Сдавать трешку в аренду? Кому она нужна? Разве что по-комнатно студентам или работягам. % доходности аренда/стоимость этой трешки считали?
Как по мне, трешка в старом фонде - это баласт. Сдача в аренду не так эффективна, как однушки-двушки. Из-за этого же и идёт перекос цен, т.е. малометражные квартиры стоят непропорционально дороже, чем большие метражи (в перерасчете на стоимость м2 и % доходности аренды). И чем дальше, тем сильнее будет этот перекос.
С другой стороны, почему нет? Деньги и недвига должны работать. Если можете купить однушку, а другую сдавать - через сколько-то лет за счет аренды таки и окупите купленную сейчас однуху. Этот вариант однозначно лучше, чем простой