Sinica написав:

84umpalumpa написав: Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн.

В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн.В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда

Сдавать трешку в аренду? Кому она нужна? Разве что по-комнатно студентам или работягам.% доходности аренда/стоимость этой трешки считали?Как по мне, трешка в старом фонде - это баласт. Сдача в аренду не так эффективна, как однушки-двушки. Из-за этого же и идёт перекос цен, т.е. малометражные квартиры стоят непропорционально дороже, чем большие метражи (в перерасчете на стоимость м2 и % доходности аренды). И чем дальше, тем сильнее будет этот перекос.С другой стороны, почему нет? Деньги и недвига должны работать. Если можете купить однушку, а другую сдавать - через сколько-то лет за счет аренды таки и окупите купленную сейчас однуху. Этот вариант однозначно лучше, чем простой