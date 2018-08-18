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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2904290529062907

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 36
Вже навіть перевищили
36%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аналізуючи звершення в економіці, наповнення бюджету, спалахи на міжбанку, логічне питання до Вас:

От ви реально вважаєте, що конкретно зараз варто вкладати кошти у незавершене будівництво різноманітних ЖК Києва?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Чого можна чекати від весільних фотографів, акторів і адвокатів на найвищих посадах країни?
Що вони знають в виробництві та економіці?

Интересно, что можно ждать конкретно от Вас?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:09

xio13
Вот именно что не надо.
Пусть лягут элитоцентрами они все.
Биток Ваш когда дорожать начал -когда его край показался?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:13

  Sinica написав:
  84umpalumpa написав:Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн.
В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда

Сдавать трешку в аренду? Кому она нужна? Разве что по-комнатно студентам или работягам.
% доходности аренда/стоимость этой трешки считали?

Как по мне, трешка в старом фонде - это баласт. Сдача в аренду не так эффективна, как однушки-двушки. Из-за этого же и идёт перекос цен, т.е. малометражные квартиры стоят непропорционально дороже, чем большие метражи (в перерасчете на стоимость м2 и % доходности аренды). И чем дальше, тем сильнее будет этот перекос.

С другой стороны, почему нет? Деньги и недвига должны работать. Если можете купить однушку, а другую сдавать - через сколько-то лет за счет аренды таки и окупите купленную сейчас однуху. Этот вариант однозначно лучше, чем простой


% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
84umpalumpa
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке,
До вычета налогов или после?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:32

  Puente написав:
  Frant написав:
  sesk написав:Каким бы «недалеким» в экономике не был президент Зеленский и какую бы лапшу ему на уши не вешали «эффективные» министры, но даже он понимает, что сегодня в стране разворачивается настоящая экономическая катастрофа

На жаль, він нікуя не розуміє.
Лафа закінчилась швидше, ніж думала зеКоманда та їх виборці.

Чекаємо подальшого провалу.
Причому - в усіх напрямках.
Чого можна чекати від весільних фотографів, акторів і адвокатів на найвищих посадах країни?
Що вони знають в виробництві та економіці?


Напевно не розуміють - але поясніть - чому раптом підприємства стали гірше працювати , податки так різко зменшилися за рахунок чого - щось не чув реально по джерелам отримання податків розподілу - де найбільший мінус . Чи бояться озвучувати ? Мінфін же все це бачить ...

Ха!
Чернь та середній клас відчули присмак бардаку.
Ніхто нікого не садить за несплату податків.
І за злочини проти держави і державності.

Спробуйте в Америці не платити податки чи заявити, що південні штати слід віддати Мексиці.
Тюремні терміни - ого-го, і ніяких "умовних", і не відкупишся! :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:40

  Frant написав:Спробуйте в Америці не платити податки чи заявити, що південні штати слід віддати Мексиці.
Тюремні терміни - ого-го, і ніяких "умовних", і не відкупишся! :mrgreen:

А спробуйте там грабить бюджет, трещать во всеуслышанье, что министерство охраны здоровья, это чтоб прибарахлиться и внукам хватило, собирать по 50 штук баксов с глааврачей аленксандровской больницы и при этом не сидеть, выписывать себе премии в десятки миллионов долларов с бюджета, класть все деньги с таможни себе в карман, платить людям пенсию меньше 100 баксов и наблюдать как больные умирают под стенами больниц.
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