Аналізуючи звершення в економіці, наповнення бюджету, спалахи на міжбанку, логічне питання до Вас:
От ви реально вважаєте, що конкретно зараз варто вкладати кошти у незавершене будівництво різноманітних ЖК Києва?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аналізуючи звершення в економіці, наповнення бюджету, спалахи на міжбанку, логічне питання до Вас:
От ви реально вважаєте, що конкретно зараз варто вкладати кошти у незавершене будівництво різноманітних ЖК Києва?
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, что можно ждать конкретно от Вас?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:09
xio13
Вот именно что не надо.
Пусть лягут элитоцентрами они все.
Биток Ваш когда дорожать начал -когда его край показался?
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:13
% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До вычета налогов или после?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:32
Ха!
Чернь та середній клас відчули присмак бардаку.
Ніхто нікого не садить за несплату податків.
І за злочини проти держави і державності.
Спробуйте в Америці не платити податки чи заявити, що південні штати слід віддати Мексиці.
Тюремні терміни - ого-го, і ніяких "умовних", і не відкупишся!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:40
А спробуйте там грабить бюджет, трещать во всеуслышанье, что министерство охраны здоровья, это чтоб прибарахлиться и внукам хватило, собирать по 50 штук баксов с глааврачей аленксандровской больницы и при этом не сидеть, выписывать себе премии в десятки миллионов долларов с бюджета, класть все деньги с таможни себе в карман, платить людям пенсию меньше 100 баксов и наблюдать как больные умирают под стенами больниц.
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