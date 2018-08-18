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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2905290629072908>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.8 5 36
Вже навіть перевищили
36%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
17%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:13

  Sinica написав:
  84umpalumpa написав:Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн.
В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда

Сдавать трешку в аренду? Кому она нужна? Разве что по-комнатно студентам или работягам.
% доходности аренда/стоимость этой трешки считали?

Как по мне, трешка в старом фонде - это баласт. Сдача в аренду не так эффективна, как однушки-двушки. Из-за этого же и идёт перекос цен, т.е. малометражные квартиры стоят непропорционально дороже, чем большие метражи (в перерасчете на стоимость м2 и % доходности аренды). И чем дальше, тем сильнее будет этот перекос.

С другой стороны, почему нет? Деньги и недвига должны работать. Если можете купить однушку, а другую сдавать - через сколько-то лет за счет аренды таки и окупите купленную сейчас однуху. Этот вариант однозначно лучше, чем простой


% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
84umpalumpa
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке,
До вычета налогов или после?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:53

  84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Инвестировать в новострой - это бОльший риск и бОльшая выгода в перспективе, т.к. новострой как объект недвиги будет дорожать.
Сидеть во вторичке - это меньший риск и меньшая выгода в перспективе, т.к. старый фонд - стареет и дешевеет.
Думайте сами - решайте сами, чтобы потом не искали виноватых :wink:

P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Востаннє редагувалось Sinica в Вів 04 лют, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к 80+ метров за 110к без ремонта в жк династия
Востаннє редагувалось PS4 в Вів 04 лют, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:24

... ну і про рОкету...

... ну, не знаю, що там в Ощаді, а від Привату мені прийшло таке...
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада всплыла...

Возле Рады митингуют обманутые инвесторы новостроек.
https://korrespondent.net/ukraine/41899 ... novostroek
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:38

  vano80 написав:Зачем эта беготня, чтобы в 60-70 смотреть на свой банковский счет или пачки в сейфе, и вспоминать, как вместо классной тачки в 30 ездил на троллейбусе?

это всё иллюзия про лишнее остающееся.
за все годы условная наташа потратит эти пачки на больничку.
чтобы лечиться, одновременно, и от вирусов, которыми ей в морду начихают аналогичные лендлорды в поезде метро между станциями Осокорки-Ветряные горы и от неврозов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:54

  PS4 написав:Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к за 110к без ремонта в жк династия

Шило на шило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:10

  investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.

Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).

Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.

Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.

Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.

Неплохо?

А если не досторится? Если брать для сравнения вторичку и аренду, цифры будут не такими приятными. А если еще учесть, что ездить на чем-то нужно и придется брать условного Фокуса, который тоже подешевеет со временем...

Математика оперирует бесконечными величинами и не учитывает факт, что жизнь конечна. Вода, которая вливается в бассейн, должна быть сопоставимой с той, что выливается. В бассейне не должно быть пусто, но и излишнее накопление не здраво. Не купите статусную машину вы, заработав на нее, купят ваши дети или внуки.
Может этот знакомый уже имеет десять однушек и решил слить одну ради машины, чтобы попользоваться плодами своего труда.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к за 110к без ремонта в жк династия

Шило на шило.

я б сказал бы - хуже
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