Додано: Вів 04 лют, 2020 14:10

investorkiev написав: Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.

50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.



Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).



Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.



Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.

Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.



Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.

Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.



Неплохо? Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4.и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.Неплохо?

А если не досторится? Если брать для сравнения вторичку и аренду, цифры будут не такими приятными. А если еще учесть, что ездить на чем-то нужно и придется брать условного Фокуса, который тоже подешевеет со временем...Математика оперирует бесконечными величинами и не учитывает факт, что жизнь конечна. Вода, которая вливается в бассейн, должна быть сопоставимой с той, что выливается. В бассейне не должно быть пусто, но и излишнее накопление не здраво. Не купите статусную машину вы, заработав на нее, купят ваши дети или внуки.Может этот знакомый уже имеет десять однушек и решил слить одну ради машины, чтобы попользоваться плодами своего труда.