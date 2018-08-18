Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
84umpalumpa написав:Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн. В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда
Сдавать трешку в аренду? Кому она нужна? Разве что по-комнатно студентам или работягам. % доходности аренда/стоимость этой трешки считали?
Как по мне, трешка в старом фонде - это баласт. Сдача в аренду не так эффективна, как однушки-двушки. Из-за этого же и идёт перекос цен, т.е. малометражные квартиры стоят непропорционально дороже, чем большие метражи (в перерасчете на стоимость м2 и % доходности аренды). И чем дальше, тем сильнее будет этот перекос.
С другой стороны, почему нет? Деньги и недвига должны работать. Если можете купить однушку, а другую сдавать - через сколько-то лет за счет аренды таки и окупите купленную сейчас однуху. Этот вариант однозначно лучше, чем простой
% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить. Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь. Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить. Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь. Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Инвестировать в новострой - это бОльший риск и бОльшая выгода в перспективе, т.к. новострой как объект недвиги будет дорожать. Сидеть во вторичке - это меньший риск и меньшая выгода в перспективе, т.к. старый фонд - стареет и дешевеет. Думайте сами - решайте сами, чтобы потом не искали виноватых
P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Востаннє редагувалось Sinica в Вів 04 лют, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
... ну, не знаю, що там в Ощаді, а від Привату мені прийшло таке...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vano80 написав:Зачем эта беготня, чтобы в 60-70 смотреть на свой банковский счет или пачки в сейфе, и вспоминать, как вместо классной тачки в 30 ездил на троллейбусе?
это всё иллюзия про лишнее остающееся. за все годы условная наташа потратит эти пачки на больничку. чтобы лечиться, одновременно, и от вирусов, которыми ей в морду начихают аналогичные лендлорды в поезде метро между станциями Осокорки-Ветряные горы и от неврозов.
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе. Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе. Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А если не досторится? Если брать для сравнения вторичку и аренду, цифры будут не такими приятными. А если еще учесть, что ездить на чем-то нужно и придется брать условного Фокуса, который тоже подешевеет со временем...
Математика оперирует бесконечными величинами и не учитывает факт, что жизнь конечна. Вода, которая вливается в бассейн, должна быть сопоставимой с той, что выливается. В бассейне не должно быть пусто, но и излишнее накопление не здраво. Не купите статусную машину вы, заработав на нее, купят ваши дети или внуки. Может этот знакомый уже имеет десять однушек и решил слить одну ради машины, чтобы попользоваться плодами своего труда.