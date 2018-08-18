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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:12
airmax78 написав: PS4 написав:
Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к 80+ метров за 110к без ремонта в жк династия
Шило на шило.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:23
Vlad442 написав:
Не купите статусную машину вы, заработав на нее, купят ваши дети или внуки.
продав выстраданную вами собственность через месяц после вступления в наследство.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:30
Sinica написав: 84umpalumpa написав:
% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Инвестировать в новострой - это бОльший риск и бОльшая выгода в перспективе, т.к. новострой как объект недвиги будет дорожать.
Сидеть во вторичке - это меньший риск и меньшая выгода в перспективе, т.к. старый фонд - стареет и дешевеет.
Думайте сами - решайте сами, чтобы потом не искали виноватых
P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
У меня трешка 16-этажная 87 года постройки, поэтому снос в ближайшие годы не грозит. На замену рассматриваю 9-16 этажки, точно не панельные хрущевки
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:37
PS4 написав: airmax78 написав: PS4 написав:
Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к за 110к без ремонта в жк династия
Шило на шило.
я б сказал бы - хуже
Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.
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