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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2906290729082909>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 37
Вже навіть перевищили
38%
14
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к 80+ метров за 110к без ремонта в жк династия

Шило на шило.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:23

  Vlad442 написав:Не купите статусную машину вы, заработав на нее, купят ваши дети или внуки.

продав выстраданную вами собственность через месяц после вступления в наследство.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:30

  Sinica написав:
  84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить.
Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь.
Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Инвестировать в новострой - это бОльший риск и бОльшая выгода в перспективе, т.к. новострой как объект недвиги будет дорожать.
Сидеть во вторичке - это меньший риск и меньшая выгода в перспективе, т.к. старый фонд - стареет и дешевеет.
Думайте сами - решайте сами, чтобы потом не искали виноватых :wink:

P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.


У меня трешка 16-этажная 87 года постройки, поэтому снос в ближайшие годы не грозит. На замену рассматриваю 9-16 этажки, точно не панельные хрущевки
84umpalumpa
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:37

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к за 110к без ремонта в жк династия

Шило на шило.

я б сказал бы - хуже

Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:02

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.
[/quote]
Ну к чему эти оценки, если мы не знаем полной картины? Может в Изумрудном низкий этаж с видом на соседний дом, а в Династии 25-й на парк Островского. Дальше два шила? Может человеку эти +20 метров не хватало для детской. В Династии, кстати, неплохие планировки по сравнению с Изумрудным. Но нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают. Брал свой неликвид там по 750 в конце ноября 17-го.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:28

На Радужном тишина, не видел днем никакого шевеления крана.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:30

  Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.

Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один? :x
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:34

  hxbbgaf написав:На Радужном тишина, не видел днем никакого шевеления крана.

Смотрел двушку на Радужной 9 к покупке в 2017 году БПС. 30 000 баксов. Но, там из мебели стоял какой-то тюфячок для бомжей. И не хотели показывать хозяина. Мутно всё было, отказался.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:36

  hxbbgaf написав:
  Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.

Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один? :x

Ага, а Шевченковский это и Андреевский спуск и епеня Нивок(типо Стеценко)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

квартирка в ЖК Diamond Hill за 15 млн долл никому не надо???
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ek ... 22963f8714

кстати, заметил на днях вечером что этот ЖК ожил и уже не плохо заселился. много квартир заселены

рокета!
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