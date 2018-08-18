Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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84umpalumpa написав:% доходности по трешке считал - около 9-10% при полной загрузке, что само по себе сложно обеспечить. Эта квартира покупалась изначально для себя, просто сейчас не используется вся площадь. Вопрос в другом - какой из перечисленных вариантов инвестирования вам кажется более привлекательным: продолжать жить в этой квартире и купить однуху в новострое для сдачи или купить вторичку для переезда и начать сдавать трешку.
Инвестировать в новострой - это бОльший риск и бОльшая выгода в перспективе, т.к. новострой как объект недвиги будет дорожать. Сидеть во вторичке - это меньший риск и меньшая выгода в перспективе, т.к. старый фонд - стареет и дешевеет. Думайте сами - решайте сами, чтобы потом не искали виноватых
P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
У меня трешка 16-этажная 87 года постройки, поэтому снос в ближайшие годы не грозит. На замену рассматриваю 9-16 этажки, точно не панельные хрущевки
PS4 написав:Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.
[/quote] Ну к чему эти оценки, если мы не знаем полной картины? Может в Изумрудном низкий этаж с видом на соседний дом, а в Династии 25-й на парк Островского. Дальше два шила? Может человеку эти +20 метров не хватало для детской. В Династии, кстати, неплохие планировки по сравнению с Изумрудным. Но нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают. Брал свой неликвид там по 750 в конце ноября 17-го.
Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один?
Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один?
Ага, а Шевченковский это и Андреевский спуск и епеня Нивок(типо Стеценко)