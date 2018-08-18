Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:10
PS4
Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|