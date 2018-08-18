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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2906290729082909

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 37
Вже навіть перевищили
38%
14
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:10

PS4
Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... G09B2.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают.


это шара, Варшавский аналогичное по 1200
Alex6
 
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