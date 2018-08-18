Додано: Вів 04 лют, 2020 16:44

проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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