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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2906290729082909

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 37
Вже навіть перевищили
38%
14
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:10

PS4
Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... G09B2.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают.


это шара, Варшавский аналогичное по 1200
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:44

проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:55

  PS4 написав:квартирка в ЖК Diamond Hill за 15 млн долл никому не надо???
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ek ... 22963f8714

кстати, заметил на днях вечером что этот ЖК ожил и уже не плохо заселился. много квартир заселены

рокета!

да уж,
целевая аудитория на эту квартиру как раз на ОЛХ тусуется :)
(еще-бы по столбам обьявки наклеили)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:11

  hxbbgaf написав:Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один? :x


Или наоборот :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:28

  Жека79 написав:Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык

Сковырнули демпингующих,с помощью самого лучшего мэра(с),можно и самим лепить овно,но только по прайсам умноженным на 2.
Условным Максикам это нра,главное сайт поярче сделать и балконы сразу застеклить и включить их в общую площадь с коеф. 1,нарисовать побольше зелёных зон,большее расстояние между домами,много вело и пешеходных дорожек и несколько мам с детьми,которые неспешно и просторно себе прогуливаются на приличной придомовой территории.
А на самом деле всё равно будет Шанхай за невменяемый ценник,как для нашей страны.

А потом прискачет Первый и скажет,что уже от 1500 за метр,вот умники,по 800 не хотели,так вам и надо,иначе валите домой к мамкам.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:40

  somilitark написав:
  Жека79 написав:Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык

Сковырнули демпингующих,с помощью самого лучшего мэра(с),можно и самим лепить овно,но только по прайсам умноженным на 2.
Условным Максикам это нра,главное сайт поярче сделать и балконы сразу застеклить и включить их в общую площадь с коеф. 1,нарисовать побольше зелёных зон,большее расстояние между домами,много вело и пешеходных дорожек и несколько мам с детьми,которые неспешно и просторно себе прогуливаются на приличной придомовой территории.
А на самом деле всё равно будет Шанхай за невменяемый ценник,как для нашей страны.

А потом прискачет Первый и скажет,что уже от 1500 за метр,вот умники,по 800 не хотели,так вам и надо,иначе валите домой к мамкам.


Співробітниця купила 67 квадратів за 70 куе. Щастя повні колготки. Каже мега жир.

Зи. Дивно що у чиїсь неспроможності Я винен. Купуйте барселону за 180 куе 50 квадратів, чи на сейшелах коробку з під холодильника безкоштовно. Чи в італії за 1 євро будинок....

Я наприклад сказав своє пролетарське НІ Таряну!
Скажіть і Ви столиці.
А то як в анекдоті:

Ти мене хочеш згвалтувати. ти шо, ні в якому разі! А доведеться:-)

До речі. Зі шкандальом звільнилася міністр жкх. Каже пацани забудовники площадки біля палацу України звільнили.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:48

  Первый написав:До речі. Зі шкандальом звільнилася міністр жкх. Каже пацани забудовники площадки біля палацу України звільнили.

Так что, Стенфорда не будет? Или это про небоскреб на месте стоянки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:это про небоскреб на месте стоянки?

да
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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