Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:10
PS4
Дороговато
Вот 550 за метр, у того же продавца. Виноградарь, с ремонтом..и с доходностью...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:44
проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:55
да уж,
целевая аудитория на эту квартиру как раз на ОЛХ тусуется
(еще-бы по столбам обьявки наклеили)
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:11
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:28
Сковырнули демпингующих,с помощью самого лучшего мэра(с),можно и самим лепить овно,но только по прайсам умноженным на 2.
Условным Максикам это нра,главное сайт поярче сделать и балконы сразу застеклить и включить их в общую площадь с коеф. 1,нарисовать побольше зелёных зон,большее расстояние между домами,много вело и пешеходных дорожек и несколько мам с детьми,которые неспешно и просторно себе прогуливаются на приличной придомовой территории.
А на самом деле всё равно будет Шанхай за невменяемый ценник,как для нашей страны.
А потом прискачет Первый и скажет,что уже от 1500 за метр,вот умники,по 800 не хотели,так вам и надо,иначе валите домой к мамкам.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:40
Співробітниця купила 67 квадратів за 70 куе. Щастя повні колготки. Каже мега жир.
Зи. Дивно що у чиїсь неспроможності Я винен. Купуйте барселону за 180 куе 50 квадратів, чи на сейшелах коробку з під холодильника безкоштовно. Чи в італії за 1 євро будинок....
Я наприклад сказав своє пролетарське НІ Таряну!
Скажіть і Ви столиці.
А то як в анекдоті:
Ти мене хочеш згвалтувати. ти шо, ні в якому разі! А доведеться:-)
До речі. Зі шкандальом звільнилася міністр жкх. Каже пацани забудовники площадки біля палацу України звільнили.
Всім процвітання!
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:48
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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