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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2908290929102911>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 37
Вже навіть перевищили
38%
14
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:21

  hxbbgaf написав:
  Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.

Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один? :x

Примерно так, зато дадут квартиру большей площади (вроде на 40%) :shock:

Для включения в программу реновации достаточно согласия собственников половины или двух-трети квартир
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:25

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:это про небоскреб на месте стоянки?

да

Ну и слава Богу. Мне он не понравился.

в том то и дело что похоже будет, как и остальные овностройки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:34

  Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык


Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:35

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.

Ну к чему эти оценки, если мы не знаем полной картины? Может в Изумрудном низкий этаж с видом на соседний дом, а в Династии 25-й на парк Островского. Дальше два шила? Может человеку эти +20 метров не хватало для детской. В Династии, кстати, неплохие планировки по сравнению с Изумрудным. Но нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают. Брал свой неликвид там по 750 в конце ноября 17-го.[/quote]

А какие характеристики неликвида?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:35

Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:46

  Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык

Наверное, надеются на Подольско-Воскресенский мост.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:48

  Sinica написав:
  hxbbgaf написав:
  Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.

Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один? :x

Примерно так, зато дадут квартиру большей площади (вроде на 40%) :shock:

Для включения в программу реновации достаточно согласия собственников половины или двух-трети квартир

75%
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:53

  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.


Зображення

Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:57

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык


Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )


Густина населения на м2 - там як в Китаї!

Але ж таксисти, електрики, селяни і торговці розгребуть це г..)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:15

  zzzzzz написав:
  Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык


Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )

Значит тень будет в знойный летний день. Можно сэкономить на деревьях и беседках с навесами :mrgreen:
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