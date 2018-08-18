Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один?
Примерно так, зато дадут квартиру большей площади (вроде на 40%)
Для включения в программу реновации достаточно согласия собственников половины или двух-трети квартир
Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )
PS4 написав:Шило на гвоздь и деревяшку из которых можно сделать шило. За большие деньги. В самом деле дурацкий обмен.
Ну к чему эти оценки, если мы не знаем полной картины? Может в Изумрудном низкий этаж с видом на соседний дом, а в Династии 25-й на парк Островского. Дальше два шила? Может человеку эти +20 метров не хватало для детской. В Династии, кстати, неплохие планировки по сравнению с Изумрудным. Но нештукатуренные стены из шлакоблока за полторы конечно убивают. Брал свой неликвид там по 750 в конце ноября 17-го.[/quote]
Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Наверное, надеются на Подольско-Воскресенский мост.
Sinica написав:P.S. Обещают через несколько лет сносить пятиэтажки, в особенности панельные, и давать квартиры с большей площадью в пределах административного района. Если у Вас Печерский-Шевченковский, то это хорошо, но если другой, то вместо прицентрального района рискуете переехать на окружную дорогу.
Это, например, с Подола переехать на Виноградарь, район-то один?
Примерно так, зато дадут квартиру большей площади (вроде на 40%)
Для включения в программу реновации достаточно согласия собственников половины или двух-трети квартир
zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть. Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.
В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.
Банкстеры сменили тактику накручивания фонды, поняли, что легче накручивать что-то одно чем весь индекс. Начали выкуп с печатного станка, пустили слушок, и еще добавился эффект финансовой пирамиды, когда все покупают, бо дорожает. А если подумать, тесла дорожает, когда дорогой бензин, но нефть сейчас дешевеет, значит, и потребность в тесле падает, нет особого смысла экономить. Да и куда они собрались на ней ездить, когда пандемия начинается. Вобщем, логики ноль, как и все время в последние месяцы надувания мегапузыря для слива нужными дядями. Придумали даже термин, который характеризует этот рост, no brainer, без мозгов!
Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )
Густина населения на м2 - там як в Китаї!
Але ж таксисти, електрики, селяни і торговці розгребуть це г..)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Жека79 написав:проехался мимо жк Галактика. Давно та не ездил. Стало как то жутковато. Если возле мордора на драгоманова хоть дорога широкая, то как будет выезжать галактика я хз.....узенькая улочка которая в вечной пробке и так. Вобщем это надо видеть. Столица упорно отбирает у кгс и аркады эстафету по плотности застройки, только не могу понять кто выдает разрешения на такие застройки в таких масштабах и таких локациях. Левобережке кирдык
Сегодня тоже там был. Заметил что между домами даже темнее чем на улице ( и это в обед )
Значит тень будет в знойный летний день. Можно сэкономить на деревьях и беседках с навесами