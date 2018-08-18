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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шо тут хорошего? Кризис уже начался?
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:13
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Джокер :
Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших безоплатно недвижимость из общего паевого фонда Укрбуда. Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнёр Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн.
Наверняка после этих публикаций владельцы элитной недвижимости попытаются продемонстрировать какие либо документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка. Однако от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:24
2K здачі на цигарки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:54
помню тут на полном серьезе обсуждали "перепись" афигенного носатого технократа, симки считали
ох и зашкварище
главное оружие рашистов - ложь
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