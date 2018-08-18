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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2908290929102911

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 38
Вже навіть перевищили
37%
14
Приблизно на рівні 2013
16%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шо тут хорошего? Кризис уже начался?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:13

https://m.censor.net.ua/news/3173783/ry ... sistema_ne
Правда?!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Джокер :
Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших безоплатно недвижимость из общего паевого фонда Укрбуда. Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнёр Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн.
Наверняка после этих публикаций владельцы элитной недвижимости попытаются продемонстрировать какие либо документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка. Однако от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует.
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:24

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Вести с полей:
Продана 1к в изумрудном 64 метра с хорошим ремонтом и мебелью за 112к
Взамен куплена 2к за 110к без ремонта в жк династия

Шило на шило.

2K здачі на цигарки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

  Унуноктий написав:Шо тут хорошего? Кризис уже начался?

Кризис - это хорошо! Главное, чтобы Медовый успели достроить к наплыву понаехов. Думаю, что будут гребсти все, что имеет стены и окна. Обои, плитка, мебель - пофигу. Делай жесткий лофт - не прогадаешь. Если что - Флай даст мастер-класс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:54

помню тут на полном серьезе обсуждали "перепись" афигенного носатого технократа, симки считали
:mrgreen: ох и зашкварище
Зображення
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:39

  zzzzzz написав:Ааааа...это какая-то жесть.
Тесла ко вчерашним +18% сегодня еще +14% прибавила.

В результате индекс Насдак, куда входит Тесла, сегодня обновил максимум.


Зображення

BTC.таке малювало. Тесла - круче крипти пампиться.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что по севену скажите, стоит туда соваться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:13

  Proofy написав:Что по севену скажите, стоит туда соваться?
с какой целью?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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  #<1 ... 2908290929102911
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