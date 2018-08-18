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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2908290929102911

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 38
Вже навіть перевищили
37%
14
Приблизно на рівні 2013
16%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Джокер :
Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших безоплатно недвижимость из общего паевого фонда Укрбуда. Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнёр Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн.
Наверняка после этих публикаций владельцы элитной недвижимости попытаются продемонстрировать какие либо документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка. Однако от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует.
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

  Унуноктий написав:Шо тут хорошего? Кризис уже начался?

Кризис - это хорошо! Главное, чтобы Медовый успели достроить к наплыву понаехов. Думаю, что будут гребсти все, что имеет стены и окна. Обои, плитка, мебель - пофигу. Делай жесткий лофт - не прогадаешь. Если что - Флай даст мастер-класс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что по севену скажите, стоит туда соваться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:13

  Proofy написав:Что по севену скажите, стоит туда соваться?
с какой целью?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне сегодня рассказали что интергал здорово буксует в яскравом
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В каком г0внище мы живем...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 02:10

  airmax78 написав:В каком г0внище мы живем...

Да уж... Но зато там будет D&G!
Вообще, у киевской недвижимости один существенный недостаток: ты можешь жить в доме с супермодным МОПом, в квартире с огромным комнатами и дорогим ремонтом, но при этом невозможно не видеть отсутствующие тротуары, грязь, лужи, ямы и не дышать киевскими воздухом. Одно это дает щуцинскому неохрущику минимум +50% к цене по сравнению с Киевом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 02:14

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:В каком г0внище мы живем...

Да уж... Но зато там будет D&G!
Вообще, у киевской недвижимости один существенный недостаток: ты можешь жить в доме с супермодным МОПом, в квартире с огромным комнатами и дорогим ремонтом, но при этом невозможно не видеть отсутствующие тротуары, грязь, лужи, ямы и не дышать киевскими воздухом. Одно это дает щуцинскому неохрущику минимум +50% к цене по сравнению с Киевом.

Пшеки прекратили топить углём и перешли полностью на мирный атом?
Варшавский неохрющ уже прикупили?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  84umpalumpa написав:Сказала, что мол, сегодня она уже на 5% дешевле, чем в декабре из-за курса доллара.
Что-то я не заметил с декабря такого падения.


на бомбере вроде такая стата была...
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  #<1 ... 2908290929102911
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