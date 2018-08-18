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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21
Джокер :
Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших безоплатно недвижимость из общего паевого фонда Укрбуда. Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнёр Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн.
Наверняка после этих публикаций владельцы элитной недвижимости попытаются продемонстрировать какие либо документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка. Однако от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует.
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CRUSADER
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Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35
Унуноктий написав:
Шо тут хорошего? Кризис уже начался?
Кризис - это хорошо! Главное, чтобы Медовый успели достроить к наплыву понаехов. Думаю, что будут гребсти все, что имеет стены и окна. Обои, плитка, мебель - пофигу. Делай жесткий лофт - не прогадаешь. Если что - Флай даст мастер-класс.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:48
Что по севену скажите, стоит туда соваться?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:13
Proofy написав:
Что по севену скажите, стоит туда соваться?
с какой целью?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 04 лют, 2020 23:56
мне сегодня рассказали что интергал здорово буксует в яскравом
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Унуноктий
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:37
В каком г0внище мы живем...
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airmax78
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Додано: Сер 05 лют, 2020 02:10
airmax78 написав:
В каком г0внище мы живем...
Да уж... Но зато там будет D&G!
Вообще, у киевской недвижимости один существенный недостаток: ты можешь жить в доме с супермодным МОПом, в квартире с огромным комнатами и дорогим ремонтом, но при этом невозможно не видеть отсутствующие тротуары, грязь, лужи, ямы и не дышать киевскими воздухом. Одно это дает щуцинскому неохрущику минимум +50% к цене по сравнению с Киевом.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 05 лют, 2020 02:14
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
В каком г0внище мы живем...
Да уж... Но зато там будет D&G!
Вообще, у киевской недвижимости один существенный недостаток: ты можешь жить в доме с супермодным МОПом, в квартире с огромным комнатами и дорогим ремонтом, но при этом невозможно не видеть отсутствующие тротуары, грязь, лужи, ямы и не дышать киевскими воздухом. Одно это дает щуцинскому неохрущику минимум +50% к цене по сравнению с Киевом.
Пшеки прекратили топить углём и перешли полностью на мирный атом?
Варшавский неохрющ уже прикупили?
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барабашов
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Додано: Сер 05 лют, 2020 03:15
84umpalumpa написав:
Сказала, что мол, сегодня она уже на 5% дешевле, чем в декабре из-за курса доллара.
Что-то я не заметил с декабря такого падения.
на бомбере вроде такая стата была...
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Diego
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