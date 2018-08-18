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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2909291029112912

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 38
Вже навіть перевищили
37%
14
Приблизно на рівні 2013
16%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
16%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 07:52

  Frant написав:Щодо перепису населення від зеКоманди.
Прошу ознайомитись.

https://censor.net.ua/news/3173812/dubi ... nfografika


В українській їліті - відсутні математики, фізики, хіміки, інженери.

Там є лише історики, філософи, весільні фотографи, актьори, клоуни, поети....

а при чем тут зе? данная тенденция усугубляется с святых 90х.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 07:54

  Унуноктий написав:Шо тут хорошего? Кризис уже начался?

где?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 08:12

  Понаехал написав:
  Frant написав:Щодо перепису населення від зеКоманди.
Прошу ознайомитись.

https://censor.net.ua/news/3173812/dubi ... nfografika


В українській їліті - відсутні математики, фізики, хіміки, інженери.

Там є лише історики, філософи, весільні фотографи, актьори, клоуни, поети....

а при чем тут зе? данная тенденция усугубляется с святых 90х.

Якість роботи зеКоманди?
Понаєх, ти читав власне статтю, на яку я дав посилання?

ЗеКоманда не здатна навіть перерахувати населення,яким керує. Надто проста вона, ця команда.

Понаєх, ти точно не п'єш коньяк зранку? Ти ж неначе в Америці сидиш, ні? Чи в Махачкалі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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