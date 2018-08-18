Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 07:52
Frant написав:
Щодо перепису населення від зеКоманди.
Прошу ознайомитись.
https://censor.net.ua/news/3173812/dubi ... nfografika
В українській їліті - відсутні математики, фізики, хіміки, інженери.
Там є лише історики, філософи, весільні фотографи, актьори, клоуни, поети....
а при чем тут зе? данная тенденция усугубляется с святых 90х.
Понаехал
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Додано: Сер 05 лют, 2020 07:54
Унуноктий написав:
Шо тут хорошего? Кризис уже начался?
где?
Понаехал
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Додано: Сер 05 лют, 2020 08:12
Понаехал написав: Frant написав:
Щодо перепису населення від зеКоманди.
Прошу ознайомитись.
https://censor.net.ua/news/3173812/dubi ... nfografika
В українській їліті - відсутні математики, фізики, хіміки, інженери.
Там є лише історики, філософи, весільні фотографи, актьори, клоуни, поети....
а при чем тут зе? данная тенденция усугубляется с святых 90х.
Якість роботи зеКоманди?
Понаєх, ти читав власне статтю, на яку я дав посилання?
ЗеКоманда не здатна навіть перерахувати населення,яким керує. Надто проста вона, ця команда.
Понаєх, ти точно не п'єш коньяк зранку? Ти ж неначе в Америці сидиш, ні? Чи в Махачкалі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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