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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 07:54
Унуноктий написав:
Шо тут хорошего? Кризис уже начался?
где?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:27
84umpalumpa написав:
Договорился со своим агентом, она забрала ключи у предыдущего арендатора и начала предлагать.
Вдруг спросила, не хочу ли я эту квартиру продать (ясное дело, что продать ей выгодней, чем просто сдать). Сказала, что мол, сегодня она уже на 5% дешевле, чем в декабре из-за курса доллара.
Что-то я не заметил с декабря такого падения.
Манипуляция, чтобы вы не мешкали и быстрее продавали и соглашались падать в цене, а агент соответственно, быстрее продал хату и получил свои комиссионные
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Sinica
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