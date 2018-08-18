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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2909291029112912

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:27

  84umpalumpa написав:Договорился со своим агентом, она забрала ключи у предыдущего арендатора и начала предлагать.
Вдруг спросила, не хочу ли я эту квартиру продать (ясное дело, что продать ей выгодней, чем просто сдать). Сказала, что мол, сегодня она уже на 5% дешевле, чем в декабре из-за курса доллара.
Что-то я не заметил с декабря такого падения.
Манипуляция, чтобы вы не мешкали и быстрее продавали и соглашались падать в цене, а агент соответственно, быстрее продал хату и получил свои комиссионные
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:31

Чат Варшавського

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:36

Первый
А трёшки? Никто не хочет купить?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:56

  Унуноктий написав:мне сегодня рассказали что интергал здорово буксует в яскравом


Все за планом.
  Frant написав:
"Поки що КРЖН тримається.
Розпродаєтьсе те, що закладено 2-3 роки назад.

Проте! В наступному році побачимо класичну картинку недобудів)))
Я зробив прогноз на 2 роки ще 25 березня 2018 Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?:

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"

Наведу ще раз інсайдерські фото недобудів з Риги.
Щоб рожевоокулярники краще відчули, чим тхне КРЖН))"


Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:03

  Унуноктий написав:мне сегодня рассказали что интергал здорово буксует в яскравом

Что именно буксует: процесс строительства по графику или продажи в сравнении с запланированными?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:10

  Frant написав:
  Унуноктий написав:мне сегодня рассказали что интергал здорово буксует в яскравом


Все за планом.
  Frant написав:
"Поки що КРЖН тримається.
Розпродаєтьсе те, що закладено 2-3 роки назад.

Проте! В наступному році побачимо класичну картинку недобудів)))
Я зробив прогноз на 2 роки ще 25 березня 2018 Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?:

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"

Наведу ще раз інсайдерські фото недобудів з Риги.
Щоб рожевоокулярники краще відчули, чим тхне КРЖН))"


Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

согласен - все идет к дефициту предложения, это один из компонентов нашего РАКЕТНОГО топлива.

Черт, я все чаще согласен с Франтом. Что это со мной?.....
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ситуация на первичке работает на нас:
-исполнится мой прогноз про РАКЕТУ
-исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту)
-исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:23

  investorkiev написав:ситуация на первичке работает на нас:
-исполнится мой прогноз про РАКЕТУ
-исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту)
-исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.

Неважко спрогнозувати, що при таких методах управління - все завалиться к куям.

Немає населення - немає попиту!
І порожня рокета без палива - завалиться на голову різним Натахам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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