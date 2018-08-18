Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
84umpalumpa написав:Договорился со своим агентом, она забрала ключи у предыдущего арендатора и начала предлагать. Вдруг спросила, не хочу ли я эту квартиру продать (ясное дело, что продать ей выгодней, чем просто сдать). Сказала, что мол, сегодня она уже на 5% дешевле, чем в декабре из-за курса доллара. Что-то я не заметил с декабря такого падения.
Манипуляция, чтобы вы не мешкали и быстрее продавали и соглашались падать в цене, а агент соответственно, быстрее продал хату и получил свои комиссионные
ситуация на первичке работает на нас: -исполнится мой прогноз про РАКЕТУ -исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту) -исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.
investorkiev написав:ситуация на первичке работает на нас: -исполнится мой прогноз про РАКЕТУ -исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту) -исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.
Неважко спрогнозувати, що при таких методах управління - все завалиться к куям.
Немає населення - немає попиту! І порожня рокета без палива - завалиться на голову різним Натахам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців