investorkiev написав: ситуация на первичке работает на нас:

-исполнится мой прогноз про РАКЕТУ

-исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту)

-исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало. ситуация на первичке работает на нас:-исполнится мой прогноз про РАКЕТУ-исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту)-исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.

Прохожего на Вас нету с речью: вокруг будет #опа и только он- д'артаньян.Читали прогноз по численности населения? Те, кому сейчас 40, могут остаться без пенсии, потому что молодёжи ( 20+)сейчас мало . А что это значит? Когда Вам будет 60+, кормить вас должны будут дети тех, кому сейчас 20+. Их будет еще меньше. Будете бороться за арендаторов, потому что их будет мало, а жилья-много. И если не найдёте хорошего арендатора, то выбор очевиден:платить коммуналь самостоятельно,сдавать за 100 баксов,продать за бесценок.