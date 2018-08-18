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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29112912291329142915>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:58

Serg-ik
"Продать за бесценок"
Серж - так теперь не Прохожий а вы Дартаньян...
Каклета приготовлена для отхлеста по мордасам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:04

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:ситуация на первичке работает на нас:
-исполнится мой прогноз про РАКЕТУ
-исполнится прогноз Франта про У-Б элиту (Укр-быдло-элиту)
-исполнится мечта Аирмакса - строить будет только Сага, дорого и мало.

Прохожего на Вас нету с речью: вокруг будет #опа и только он- д'артаньян.
Читали прогноз по численности населения? Те, кому сейчас 40, могут остаться без пенсии, потому что молодёжи ( 20+)сейчас мало . А что это значит? Когда Вам будет 60+, кормить вас должны будут дети тех, кому сейчас 20+. Их будет еще меньше. Будете бороться за арендаторов, потому что их будет мало, а жилья-много. И если не найдёте хорошего арендатора, то выбор очевиден:
платить коммуналь самостоятельно,
сдавать за 100 баксов,
продать за бесценок.


Вы реально думаете что можете спрогнозировать ситуацию на 20 лет вперед??

И вы реально думаете что лендлорды будут тупо ждать 20 лет со своими бетонными коробками, пока все население не вымрет?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

У вас сразу поменяется мировоззрение. Да что там - вся жизнь поменяется, заиграет новыми красками!

Давайте уже!!! Решайтесь!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:думаете что лендлорды будут тупо ждать 20 лет со своими бетонными коробками, пока все население не вымрет?

Что будут делать лендлорды? Ваш прогноз на 20 лет или ранее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:16

  барабашов написав:Serg-ik
"Продать за бесценок"
Серж - так теперь не Прохожий а вы Дартаньян...
Каклета приготовлена для отхлеста по мордасам?

Я никогда не топил за "полный ппц мывсеумрем ПА100 и тут я с каклетой аки Дартаньян"
Я за то чтобы все были богатыми еслишо 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Каждый грёбаный год перед НГ начинается эта тема в СМИ, и каждый раз грёбаные "эксперты" прогнозируют обвал цен. Сначала говорят, что это произойдёт уже в этом году, потом в следующем, потом в следующем тысячелетии. Большая часть информации, которая нужна любых прогнозов в этом вопросе, уж поверьте, нам - простым смертным - недоступна.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:24

  investorkiev написав:И вы реально думаете что лендлорды будут тупо ждать 20 лет со своими бетонными коробками, пока все население не вымрет?

Натаха, ти в Excel вмієш працювати?
Порахуй:
1992 рік - 52 млн,
2020 - 37 млн.

2030?

Музика недовго буде грати, повір.

Мій прогноз від березня 2018 про недобуди і довгобуди виявився правильним.
Весь Київ, як обличчя хворого оспою, вкритий бетонними коробками недобудів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26

  investorkiev написав:Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

У вас сразу поменяется мировоззрение. Да что там - вся жизнь поменяется, заиграет новыми красками!

Давайте уже!!! Решайтесь!


да не нужна ему своя квартира, это давно стало понятно. человеку комфортно в аренде - бог в помощь. хватит его долбать уже.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:1992 рік - 52 млн,
2020 - 37 млн.

Некорректное сравнение
Несколько миллионов осталось на оккупированных территориях.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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