Serg-ik
"Продать за бесценок"
Серж - так теперь не Прохожий а вы Дартаньян...
Каклета приготовлена для отхлеста по мордасам?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:58
Serg-ik
"Продать за бесценок"
Серж - так теперь не Прохожий а вы Дартаньян...
Каклета приготовлена для отхлеста по мордасам?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:04
Вы реально думаете что можете спрогнозировать ситуацию на 20 лет вперед??
И вы реально думаете что лендлорды будут тупо ждать 20 лет со своими бетонными коробками, пока все население не вымрет?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.
У вас сразу поменяется мировоззрение. Да что там - вся жизнь поменяется, заиграет новыми красками!
Давайте уже!!! Решайтесь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что будут делать лендлорды? Ваш прогноз на 20 лет или ранее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:16
Я никогда не топил за "полный ппц мывсеумрем ПА100 и тут я с каклетой аки Дартаньян"
Я за то чтобы все были богатыми еслишо
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Каждый грёбаный год перед НГ начинается эта тема в СМИ, и каждый раз грёбаные "эксперты" прогнозируют обвал цен. Сначала говорят, что это произойдёт уже в этом году, потом в следующем, потом в следующем тысячелетии. Большая часть информации, которая нужна любых прогнозов в этом вопросе, уж поверьте, нам - простым смертным - недоступна.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:24
Натаха, ти в Excel вмієш працювати?
Порахуй:
1992 рік - 52 млн,
2020 - 37 млн.
2030?
Музика недовго буде грати, повір.
Мій прогноз від березня 2018 про недобуди і довгобуди виявився правильним.
Весь Київ, як обличчя хворого оспою, вкритий бетонними коробками недобудів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26
да не нужна ему своя квартира, это давно стало понятно. человеку комфортно в аренде - бог в помощь. хватит его долбать уже.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Некорректное сравнение
Несколько миллионов осталось на оккупированных территориях.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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