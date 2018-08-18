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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2912291329142915>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:да не нужна ему своя квартира

Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:28

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?


Пропоную Вам і далі залишатись в орендній квартирі.
Це найкраще, що Ви можете зробити.

  Serg-ik написав:При чём здесь последние 8 месяцев управления?

Дійсно, причому тут зеКоманда?
Круті хлопці, пачками садять корупціонерів (навіть міністрів), правильно і точно порахували населення, не піднімають собі зарплати в 100 разів вище пересічної, піднімають машинобудування, не приватизують землю і т.д. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 лют, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29

  Serg-ik написав:
  Frant написав:1992 рік - 52 млн,
2020 - 37 млн.

Некорректное сравнение
Несколько миллионов осталось на оккупированных территориях.


"перепись" дубилета - высосана из пальца. цифры госстата намного ближе к реальности
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:1992 рік - 52 млн,
2020 - 37 млн.

Некорректное сравнение
Несколько миллионов осталось на оккупированных территориях.


"перепись" дубилета - высосана из пальца. цифры госстата намного ближе к реальности


Вибач, Трололо, але іншого офіційного перепису у нас для Вас - немає! :mrgreen:

Тут один перець теж ніяк не міг повірити, що ВВП УРСР-1991 був більшим ВВП України-2019 в 1,5 раза. :evil:
Потім заткнувся :mrgreen: .
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:"перепись" дубилета - высосана из пальца.

наверное
По данным статистики в Киеве было 1081700 квартир на 01/01/2019( включая квартиры банков-банкротов)
По Дуби-данным в Киеве живёт 3 700 000 жителей. То есть, 3,4 человека к квартире.
3,4 в двушке и трёшке-верю. В однушке-нет.Думаю, что 3700 000 вместе с теми, кто за окружной живёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасность в мире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48

  Serg-ik написав:
  trololo написав:"перепись" дубилета - высосана из пальца.

наверное
По данным статистики в Киеве было 1081700 квартир на 01/01/2019( включая квартиры банков-банкротов)
По Дуби-данным в Киеве живёт 3 700 000 жителей. То есть, 3,4 человека к квартире.
3,4 в двушке и трёшке-верю. В однушке-нет.Думаю, что 3700 000 вместе с теми, кто за окружной живёт


Так а що - справжній перепис скаже реальну кількість мешканців Києва ? Орендарів ? Зареєстрованих - вкаже . "Наїхавших" - ні ... Чи всі все чесно будуть казати ? Колись раніше тимчасово проживаючих було чи не в десятки разів менше . Як зараз їх збираються рахувати - мені навіть теоретично незрозуміло ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?

Парк Лейк Сити ваш выбор Серж. Аргументы "против" не принимаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53

airmax78 Охренеть
Я только вчера его смотрел, чего то под руку мне попался.
За городом. Трёшек нет...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53

Пишут, с конца апреля риелторы станут агентами финмониторинга.
http://gorod-online.net/strana/15509-uk ... yj-kontrol
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