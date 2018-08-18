Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:28
Пропоную Вам і далі залишатись в орендній квартирі.
Це найкраще, що Ви можете зробити.
Дійсно, причому тут зеКоманда?
Круті хлопці, пачками садять корупціонерів (навіть міністрів), правильно і точно порахували населення, не піднімають собі зарплати в 100 разів вище пересічної, піднімають машинобудування, не приватизують землю і т.д.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 05 лют, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29
"перепись" дубилета - высосана из пальца. цифры госстата намного ближе к реальности
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30
Вибач, Трололо, але іншого офіційного перепису у нас для Вас - немає!
Тут один перець теж ніяк не міг повірити, що ВВП УРСР-1991 був більшим ВВП України-2019 в 1,5 раза.
Потім заткнувся .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наверное
По данным статистики в Киеве было 1081700 квартир на 01/01/2019( включая квартиры банков-банкротов)
По Дуби-данным в Киеве живёт 3 700 000 жителей. То есть, 3,4 человека к квартире.
3,4 в двушке и трёшке-верю. В однушке-нет.Думаю, что 3700 000 вместе с теми, кто за окружной живёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасность в мире.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48
Так а що - справжній перепис скаже реальну кількість мешканців Києва ? Орендарів ? Зареєстрованих - вкаже . "Наїхавших" - ні ... Чи всі все чесно будуть казати ? Колись раніше тимчасово проживаючих було чи не в десятки разів менше . Як зараз їх збираються рахувати - мені навіть теоретично незрозуміло ...
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53
airmax78 Охренеть
Я только вчера его смотрел, чего то под руку мне попался.
За городом. Трёшек нет...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53
Пишут, с конца апреля риелторы станут агентами финмониторинга.
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