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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54
airmax78 написав: Serg-ik написав: investorkiev написав:
Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.
Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?
Парк Лейк Сити ваш выбор Серж. Аргументы "против" не принимаются.
Так там за 50ку НІЧОГО НЕМАЄ. Від слова зовсім.
Це був вибір у вересні 2019. А в лютому 2020 криза, падіння населення, грунтових вод і білі медведі вимерли.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:01
Serg-ik написав: trololo написав:
да не нужна ему своя квартира
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:23
Faceless написав: Serg-ik написав: trololo написав:
да не нужна ему своя квартира
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало.И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
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