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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54
airmax78 написав: Serg-ik написав: investorkiev написав:
Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.
Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?
Парк Лейк Сити ваш выбор Серж. Аргументы "против" не принимаются.
Так там за 50ку НІЧОГО НЕМАЄ. Від слова зовсім.
Це був вибір у вересні 2019. А в лютому 2020 криза, падіння населення, грунтових вод і білі медведі вимерли.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:01
Serg-ik написав: trololo написав:
да не нужна ему своя квартира
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
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Faceless
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:23
Faceless написав: Serg-ik написав: trololo написав:
да не нужна ему своя квартира
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало.И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
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Xenon
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:38
airmax78 написав:
Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасно
Чипованы по своей воле - смартофон. Контроль в нашей стране - способ отжать блага.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:39
коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:43
Xenon написав:
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46
trololo написав:
коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
Рокета-ту зе мун. Надо покупать участки на луне. А здесь-только землю под кладбища. Нация вымирает.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46
Puente написав: Xenon написав:
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...
В одній батьки, в двух інших - діти (до)шкільного віку? Оригінально )
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kyk
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46
Svet написав: airmax78 написав:
Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасно
Чипованы по своей воле - смартофон. Контроль в нашей стране - способ отжать блага.
По якій такій своїй волі ? Смарт ще так - не повністю - а телефон вже однозначно - абсолютно всі ідентифікації використовують телефон . Залишилося кілька років буквально до такого . Наступний крок - повністю безготівкові гроші . І все ...
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:48
kyk написав: Puente написав: Xenon написав:
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...
В одній батьки, в двух інших - діти (до)шкільного віку? Оригінально )
Чому (до) - після ... Тут же питання про час насправді - чим довше чекаєш/вибираєш - тим менше потім треба ( по часу - але не кількості ) ... Ну і 130 метрів в 3 квартирах якось краще , ніж 130 в одній .
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