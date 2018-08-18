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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2912291329142915>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, Вам нужно решиться и просто купить.
Отнести свою катлету, не важно даже - в ОП или на вторичку.

Ок.
Есть 50к и кредит в пределах 50к(Зе-обещание)
Что предложите?

Парк Лейк Сити ваш выбор Серж. Аргументы "против" не принимаются.

Так там за 50ку НІЧОГО НЕМАЄ. Від слова зовсім.
Це був вибір у вересні 2019. А в лютому 2020 криза, падіння населення, грунтових вод і білі медведі вимерли.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  trololo написав:да не нужна ему своя квартира

Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:23

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  trololo написав:да не нужна ему своя квартира

Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало.И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите

еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасно
Чипованы по своей воле - смартофон. Контроль в нашей стране - способ отжать блага.
Svet
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:39

коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:43

  Xenon написав:еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек


Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

Рокета-ту зе мун. Надо покупать участки на луне. А здесь-только землю под кладбища. Нация вымирает.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46

  Puente написав:
  Xenon написав:еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек


Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...

В одній батьки, в двух інших - діти (до)шкільного віку? Оригінально )
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:46

  Svet написав:
  airmax78 написав:Когда уже чиповать народ начнут? Как бы все предельно упростилось и как бы выросла безопасно
Чипованы по своей воле - смартофон. Контроль в нашей стране - способ отжать блага.


По якій такій своїй волі ? Смарт ще так - не повністю - а телефон вже однозначно - абсолютно всі ідентифікації використовують телефон . Залишилося кілька років буквально до такого . Наступний крок - повністю безготівкові гроші . І все ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:48

  kyk написав:
  Puente написав:
  Xenon написав:еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек


Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...

В одній батьки, в двух інших - діти (до)шкільного віку? Оригінально )


Чому (до) - після ... Тут же питання про час насправді - чим довше чекаєш/вибираєш - тим менше потім треба ( по часу - але не кількості ) ... Ну і 130 метрів в 3 квартирах якось краще , ніж 130 в одній .
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