Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:53
Faceless написав: Serg-ik написав: trololo написав:
да не нужна ему своя квартира
Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
На пенсії треба маленьку в Києві на зиму і хатку десь на природі - на весну-літо ...
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:55
Xenon написав: Faceless написав: Serg-ik написав:Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало.И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
В трехе очень приятно жить вдвоем. Можно реализовать несбыточную мечту о кабинете или кинозале или спортзале или операционной, если вы шариковых выводите, например.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:02
trololo написав:
что думаете по рынку пригородной землицы?
Если у нас будет всё, как в Америке, то купите. Для пикника
https://youtu.be/BHR9THYbeJE?t=298
куда ни ступи-частная собственность
https://www.youtube.com/watch?v=i0GJuoe4BSQ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:17
trololo написав:
коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
по пригороду ХЗ а вот Киев в локации что знаю за 1,5 года цена практически удвоилась
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:39
Puente написав:
Смарт ще так - не повністю - а телефон вже однозначно - абсолютно всі ідентифікації використовують телефон .
Про телефон и писал. Речь шла о безопасности. Все телефоны (смарт, обычный, бабушкофон) мониторятся.
Svet
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