RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2912291329142915

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:53

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  trololo написав:да не нужна ему своя квартира

Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало. И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите


На пенсії треба маленьку в Києві на зиму і хатку десь на природі - на весну-літо ...
Puente
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:55

  Xenon написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:Неправда. Нужна. Только я не готов покупать что попало.И где попало..а хорошее и в приемлемом месте-нет денег. Потому и в аренде
На пенсии и купите

еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек

В трехе очень приятно жить вдвоем. Можно реализовать несбыточную мечту о кабинете или кинозале или спортзале или операционной, если вы шариковых выводите, например.
airmax78
 
Повідомлень: 33302
З нами з: 25.10.12
Подякував: 843 раз.
Подякували: 3830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:что думаете по рынку пригородной землицы?

Если у нас будет всё, как в Америке, то купите. Для пикника
https://youtu.be/BHR9THYbeJE?t=298
куда ни ступи-частная собственность
https://www.youtube.com/watch?v=i0GJuoe4BSQ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10171
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:17

  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

по пригороду ХЗ а вот Киев в локации что знаю за 1,5 года цена практически удвоилась
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 05.06.13
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Смарт ще так - не повністю - а телефон вже однозначно - абсолютно всі ідентифікації використовують телефон .
Про телефон и писал. Речь шла о безопасности. Все телефоны (смарт, обычный, бабушкофон) мониторятся.
Svet
 
Повідомлень: 19
З нами з: 19.08.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2912291329142915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi, Svet і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1752, 1753, 1754
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17533 2818048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 15:32
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.