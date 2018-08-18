Додано: Сер 05 лют, 2020 16:39

gonchik74 написав: trololo написав: коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее? коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры.

А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом. Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры.А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом.

ну, хороший дом, даже 10ти летний, за 30% от себестоимости не купишь, так что все-таки не порш. то что продается дешево, обычно из гна и палок. а более менее нормальные варианты от 100к и выше, причем всегда найдется бочка дегтя - нормальный дом, так участок мелкий (а дом на мелком участке как по мне вообще нонсенс, купи квартиру и живи, если земли не надо). нормальный участок - так какой то колхозный проект. а так чтобы нормальные 10-15 соток, современный дом ~150 метров, так либо место хрень, либо цена конская. либо внутрянка колхозная..