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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2914291529162917>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27

  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4189605-vlasty-zaiavliauit-ob-azhyotazhe-na-deshevye-kredyty

а вот понемножечку топливо подливают для более резкого взлета...

Это кредиты предпринимателям, а не ипотека.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27

  airmax78 написав:В трехе очень приятно жить вдвоем. Можно реализовать несбыточную мечту о кабинете или кинозале или спортзале или операционной, если вы шариковых выводите, например.

Для двоих и 1-хи достаточно, максимум 2-хи.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:28

  sesk написав:
  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4189605-vlasty-zaiavliauit-ob-azhyotazhe-na-deshevye-kredyty

а вот понемножечку топливо подливают для более резкого взлета...

Это кредиты предпринимателям, а не ипотека.


Инвесторкиев это походу даже не понимает... Вот какие инвесорты пошли с папиными деньгами...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:28

  Прохожий написав:
  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

по пригороду ХЗ а вот Киев в локации что знаю за 1,5 года цена практически удвоилась

Та нету такого, 25% максимум.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:28

  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры.
А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:30

  xio13 написав:
  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?


Никакой ракеты нету.
Ракета это когда коммерч недвига дорожает, бизнес идет в гору, а тут подпрыг дохлой кошки.

Месные эксперты походу не вкурсе как за копейки комерцию в Киеве можно урвать, их взор на жилую только. Так сказать нижний слой производственной цепочки (где спать и срать)

Коммерческую у нас на шару захватывают депутанты киевзрады. Урвали землю, натыкали роллетов (или вообще чаще всего еще и с торговцев взяли деньги за их установку и с гешефтом себе, но от "аренды" это их все равно не избавляет) и коси бабло. Бузинесс по-киевски.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:39

  gonchik74 написав:
  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?

Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры.
А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом.


ну, хороший дом, даже 10ти летний, за 30% от себестоимости не купишь, так что все-таки не порш. то что продается дешево, обычно из гна и палок. а более менее нормальные варианты от 100к и выше, причем всегда найдется бочка дегтя - нормальный дом, так участок мелкий (а дом на мелком участке как по мне вообще нонсенс, купи квартиру и живи, если земли не надо). нормальный участок - так какой то колхозный проект. а так чтобы нормальные 10-15 соток, современный дом ~150 метров, так либо место хрень, либо цена конская. либо внутрянка колхозная..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Чат Варшавського

Зображення
А можно ссылку на чат Варшавского

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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47

  Первый написав:Чат Варшавського
Агенты ищут квартиры от собственников
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:58

  xio13 написав:
  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?


Никакой ракеты нету.
Ракета это когда коммерч недвига дорожает, бизнес идет в гору, а тут подпрыг дохлой кошки.

Месные эксперты походу не вкурсе как за копейки комерцию в Киеве можно урвать, их взор на жилую только. Так сказать нижний слой производственной цепочки (где спать и срать)


Так просветите нас, как можно коммерцию урвать за копейки?
Хоть 1 единственный пример.
investorkiev
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