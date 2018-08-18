Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры. А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом.
trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
Никакой ракеты нету. Ракета это когда коммерч недвига дорожает, бизнес идет в гору, а тут подпрыг дохлой кошки.
Месные эксперты походу не вкурсе как за копейки комерцию в Киеве можно урвать, их взор на жилую только. Так сказать нижний слой производственной цепочки (где спать и срать)
Коммерческую у нас на шару захватывают депутанты киевзрады. Урвали землю, натыкали роллетов (или вообще чаще всего еще и с торговцев взяли деньги за их установку и с гешефтом себе, но от "аренды" это их все равно не избавляет) и коси бабло. Бузинесс по-киевски.
trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?
Продал в 17-м 15с в Вите за 47, сейчас могу откупить такой же (мониторю, дурная привычка) на десятку меньше. Все, кто хочет строить дом для себя должны понимать, что это как Порше из салона. Строительство дома не инвестиция, в отличие от квартиры. А в целом по земле под строительство - как по паркингам. Там где мало - пользуется спросом.
ну, хороший дом, даже 10ти летний, за 30% от себестоимости не купишь, так что все-таки не порш. то что продается дешево, обычно из гна и палок. а более менее нормальные варианты от 100к и выше, причем всегда найдется бочка дегтя - нормальный дом, так участок мелкий (а дом на мелком участке как по мне вообще нонсенс, купи квартиру и живи, если земли не надо). нормальный участок - так какой то колхозный проект. а так чтобы нормальные 10-15 соток, современный дом ~150 метров, так либо место хрень, либо цена конская. либо внутрянка колхозная..