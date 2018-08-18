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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2914291529162917

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:08

investorkiev
Та ффсе просто,как два пальцы ап асфальт:
Покупаешь майнинговую ферму с ворованных видеокарт
Генеришь себе десяток биткоЭнов
Вступаешь в ряды зеленых отморозков
Ну и проходишь от них депутатом
А потом впаривая, шо недвигу скоро только бросить можно будет,а у тебя целый БИТОК, покупаешь себе пару подвалов у Бессарабки, ну или отжимаешь,как карты лягут,иначе зачем стал Слугой?
Профит - живёшь как перЗЕдент, с утра дорожка, и вечером по снегу
А лохи пусть ремонты обсуждают с плиткой с Эпика
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:09

  Alex7722 написав:
Первый написав:Чат Варшавського

Зображення
А можно ссылку на чат Варшавского

Отправлено с моего SM-G9730 через Tapatalk



это телеграм канал, находится поиском
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13

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Недвижимость Варшавского
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:27

  xio13 написав:
  sesk написав:
  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4189605-vlasty-zaiavliauit-ob-azhyotazhe-na-deshevye-kredyty

а вот понемножечку топливо подливают для более резкого взлета...

Это кредиты предпринимателям, а не ипотека.


Инвесторкиев это походу даже не понимает... Вот какие инвесорты пошли с папиными деньгами...


а шо тут понимать?
Кредиты малому и микро бизнесу. Тоесть ФОПам.
ФОП получает на руки 1.5 млн грн (60 куе) под 5% годовых. Дальше обьяснять надо, что он с этими деньгами сделает?
investorkiev
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