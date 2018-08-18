Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev Та ффсе просто,как два пальцы ап асфальт: Покупаешь майнинговую ферму с ворованных видеокарт Генеришь себе десяток биткоЭнов Вступаешь в ряды зеленых отморозков Ну и проходишь от них депутатом А потом впаривая, шо недвигу скоро только бросить можно будет,а у тебя целый БИТОК, покупаешь себе пару подвалов у Бессарабки, ну или отжимаешь,как карты лягут,иначе зачем стал Слугой? Профит - живёшь как перЗЕдент, с утра дорожка, и вечером по снегу А лохи пусть ремонты обсуждают с плиткой с Эпика