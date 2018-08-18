Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev Та ффсе просто,как два пальцы ап асфальт: Покупаешь майнинговую ферму с ворованных видеокарт Генеришь себе десяток биткоЭнов Вступаешь в ряды зеленых отморозков Ну и проходишь от них депутатом А потом впаривая, шо недвигу скоро только бросить можно будет,а у тебя целый БИТОК, покупаешь себе пару подвалов у Бессарабки, ну или отжимаешь,как карты лягут,иначе зачем стал Слугой? Профит - живёшь как перЗЕдент, с утра дорожка, и вечером по снегу А лохи пусть ремонты обсуждают с плиткой с Эпика
На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже. Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж. Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
investorkiev написав:Ну ват лично вам бы сейчас на голову свалилось 60куе. Что, внутренний голос не сказал бы: дружище, пора в бетон?
пора (было) в Теслу
4 февраля выросли на 20% сразу после открытия торгов - до $933 за штуку. Капитализация компании увеличилась до $165 млрд, а состояние ее основателя - на $5 млрд.
Акции Tesla дорожали на 20% два дня подряд в связи с повышением оценки компании аналитиками, а также выходом в прибыль завода Gigafactory по производству аккумуляторов. С начала января акции выросли почти вдвое.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s