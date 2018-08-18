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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2915291629172918>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 39
Вже навіть перевищили
36%
14
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:08

investorkiev
Та ффсе просто,как два пальцы ап асфальт:
Покупаешь майнинговую ферму с ворованных видеокарт
Генеришь себе десяток биткоЭнов
Вступаешь в ряды зеленых отморозков
Ну и проходишь от них депутатом
А потом впаривая, шо недвигу скоро только бросить можно будет,а у тебя целый БИТОК, покупаешь себе пару подвалов у Бессарабки, ну или отжимаешь,как карты лягут,иначе зачем стал Слугой?
Профит - живёшь как перЗЕдент, с утра дорожка, и вечером по снегу
А лохи пусть ремонты обсуждают с плиткой с Эпика
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:09

  Alex7722 написав:
Первый написав:Чат Варшавського

Зображення
А можно ссылку на чат Варшавского

Отправлено с моего SM-G9730 через Tapatalk



это телеграм канал, находится поиском
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13

Alex7722
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Недвижимость Варшавского
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:27

  xio13 написав:
  sesk написав:
  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4189605-vlasty-zaiavliauit-ob-azhyotazhe-na-deshevye-kredyty

а вот понемножечку топливо подливают для более резкого взлета...

Это кредиты предпринимателям, а не ипотека.


Инвесторкиев это походу даже не понимает... Вот какие инвесорты пошли с папиными деньгами...


а шо тут понимать?
Кредиты малому и микро бизнесу. Тоесть ФОПам.
ФОП получает на руки 1.5 млн грн (60 куе) под 5% годовых. Дальше обьяснять надо, что он с этими деньгами сделает?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

  investorkiev написав:
а шо тут понимать?
Кредиты малому и микро бизнесу. Тоесть ФОПам.
ФОП получает на руки 1.5 млн грн (60 куе) под 5% годовых. Дальше обьяснять надо, что он с этими деньгами сделает?


Хххаха, ану давай, даже не так: в бетон все со сдачей в 2023-2024 году или никогда?))))) Угадал?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:36

На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже.
Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж.
Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:49

  xio13 написав:
  investorkiev написав:
а шо тут понимать?
Кредиты малому и микро бизнесу. Тоесть ФОПам.
ФОП получает на руки 1.5 млн грн (60 куе) под 5% годовых. Дальше обьяснять надо, что он с этими деньгами сделает?


Хххаха, ану давай, даже не так: в бетон все со сдачей в 2023-2024 году или никогда?))))) Угадал?


Ну ват лично вам бы сейчас на голову свалилось 60куе. Что, внутренний голос не сказал бы: дружище, пора в бетон?

Если скажете «нет» - не поверю.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:50

  xio13 написав:
  trololo написав:коллеги, а что думаете по рынку пригородной землицы? рокета потянет за собой ее по идее?


Никакой ракеты нету.
Ракета это когда коммерч недвига дорожает, бизнес идет в гору, а тут подпрыг дохлой кошки.

Месные эксперты походу не вкурсе как за копейки комерцию в Киеве можно урвать, их взор на жилую только. Так сказать нижний слой производственной цепочки (где спать и срать)


Рокету лише одна панянка намагається запустити))) І щось ніяк)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ну ват лично вам бы сейчас на голову свалилось 60куе. Что, внутренний голос не сказал бы: дружище, пора в бетон?

пора (было) в Теслу
4 февраля выросли на 20% сразу после открытия торгов - до $933 за штуку. Капитализация компании увеличилась до $165 млрд, а состояние ее основателя - на $5 млрд.

Акции Tesla дорожали на 20% два дня подряд в связи с повышением оценки компании аналитиками, а также выходом в прибыль завода Gigafactory по производству аккумуляторов. С начала января акции выросли почти вдвое.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:52

  asti написав:
  Proofy написав:Что по севену скажите, стоит туда соваться?
с какой целью?

Хотя бы для сдачи.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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