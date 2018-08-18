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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:55
Serg-ik написав:
пора (было) в Теслу
Ага, помню еще пару месяцев назад там акция стоила 250 баксов. Люди тут на форуме рекомендовали вкладываться.
Тоесть если бы тогда на 50к накупить акций, то сейчас можно было бы выйти в 184к и брать Тетрис
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Santehnik
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
Santehnik написав: Serg-ik написав:
пора (было) в Теслу
Ага, помню еще пару месяцев назад там акция стоила 250 баксов. Люди тут на форуме рекомендовали вкладываться.
Тоесть если бы тогда на 50к накупить акций, то сейчас можно было бы выйти в 184к и брать Тетрис
Однушку в Тетрисе.
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airmax78
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:07
airmax78 написав: Santehnik написав: Serg-ik написав:
пора (было) в Теслу
Ага, помню еще пару месяцев назад там акция стоила 250 баксов. Люди тут на форуме рекомендовали вкладываться.
Тоесть если бы тогда на 50к накупить акций, то сейчас можно было бы выйти в 184к и брать Тетрис
Однушку в Тетрисе.
Однушка с тетрисе лучше чем однушка в варшавском
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PS4
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:25
PS4 написав: airmax78 написав: Santehnik написав:
Ага, помню еще пару месяцев назад там акция стоила 250 баксов. Люди тут на форуме рекомендовали вкладываться.
Тоесть если бы тогда на 50к накупить акций, то сейчас можно было бы выйти в 184к и брать Тетрис
Однушку в Тетрисе.
Однушка с тетрисе лучше чем однушка в варшавском
Однушка в Тетрисе хуже чем стоячок однушек в Варшавском...
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investorkiev
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:38
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42
Frant написав:
Рокету лише одна панянка намагається запустити))) І щось ніяк)))
так даже твои хрущи подорожали... люди отписываются как в различных ОП выгребают однушки за день-два. Предлагают застройщикам поднять цены на +30%.
В обьекте который мониторю однушки тоже забронированы в течении пары дней выхода в продажу.
А так да, РОКЕТЫ нет...
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