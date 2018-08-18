Ага, помню еще пару месяцев назад там акция стоила 250 баксов. Люди тут на форуме рекомендовали вкладываться.
Тоесть если бы тогда на 50к накупить акций, то сейчас можно было бы выйти в 184к и брать Тетрис
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:04
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:07
Однушка с тетрисе лучше чем однушка в варшавском
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:25
Однушка в Тетрисе хуже чем стоячок однушек в Варшавском...
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:38
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:42
так даже твои хрущи подорожали... люди отписываются как в различных ОП выгребают однушки за день-два. Предлагают застройщикам поднять цены на +30%.
В обьекте который мониторю однушки тоже забронированы в течении пары дней выхода в продажу.
А так да, РОКЕТЫ нет...
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:47
если Вы считаете с 2015, то ставка депозита/овгз 20-30%. С 2015, да, совок-1970х и хрущи-премиум-люкс-кирпич на печерске подорожали. Так были очень низкие смешные цена 35к. Если взять 40-45к в то время сейчас 60-70к
70к против 40к, это 28%. За 5 лет! Ремонт гiвно, == сдача.
депо/овгз: 20%*5лет = 100%.
100% банки, против бетона 28%.
Не знаю, не знаю. Ракета это когда 300к ЕВРО будет стоять премиум-люкс-хрущ-кирпичные.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Испытания рОкеты КРЖН. Условия максимально приближены к боевым:
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О плиточниках и риелторах.
Вот теперь гадаю: это таки плиточники стояками скупают "круши" или таки риелторы подрабатывают плиточниками )))
|