airmax78
Учитывая зацикленность пендосов на всякой безопасности и дабы космонавт не умер, захлебнувшись шоколадным коктейлем,в будке внизу скорее всего дерьма не было, а была имитация
Так что - неТАрокета
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:25
airmax78
Учитывая зацикленность пендосов на всякой безопасности и дабы космонавт не умер, захлебнувшись шоколадным коктейлем,в будке внизу скорее всего дерьма не было, а была имитация
Так что - неТАрокета
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:31
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