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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2916291729182919

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 40
Вже навіть перевищили
38%
15
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:25

airmax78

Учитывая зацикленность пендосов на всякой безопасности и дабы космонавт не умер, захлебнувшись шоколадным коктейлем,в будке внизу скорее всего дерьма не было, а была имитация
Так что - неТАрокета
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29

  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??


что значит на свою недвигу?можно ссылку
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29

  asti написав:Обыски в 1+1
К чему бы ??!


дубинского на нары! ура!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:31

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??


что значит на свою недвигу?можно ссылку


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:10

  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??

Как только чистильщики туфлей расчехлятся - так и сразу)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13

  Puente написав:
  Xenon написав:еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек


Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...

Непоганий варіант, якби в різних місцях - то було б оточення Києва кавалірками (с), мій план
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 2916291729182919
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