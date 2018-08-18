Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:25
airmax78 Учитывая зацикленность пендосов на всякой безопасности и дабы космонавт не умер, захлебнувшись шоколадным коктейлем,в будке внизу скорее всего дерьма не было, а была имитация Так что - неТАрокета
барабашов
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29
proftpd66 написав:
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
что значит на свою недвигу?можно ссылку
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29
asti написав:
Обыски в 1+1
К чему бы ??!
дубинского на нары! ура!
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:31
PS4 написав: proftpd66 написав:
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
что значит на свою недвигу?можно ссылку
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proftpd66
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:10
proftpd66 написав:
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
Как только чистильщики туфлей расчехлятся - так и сразу)))
antey1969
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13
Puente написав: Xenon написав:
еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек
Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...
Непоганий варіант, якби в різних місцях - то було б оточення Києва кавалірками (с), мій план
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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