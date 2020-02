Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13

Puente написав: Xenon написав: еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;

потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.

Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...

Непоганий варіант, якби в різних місцях - то було б оточення Києва кавалірками (с), мій план

