Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!
ГДЕ РОКЕТА??
что значит на свою недвигу?можно ссылку
... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Santehnik написав:На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже. Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж. Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона. А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади. Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
ПриватБанк помогает своим клиентам получить государственную налоговую скидку 18% «Ты имеешь на это право!» ПриватБанк помогает своим клиентам получить государственную налоговую скидку 18% «Ты имеешь на это право!» Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины, погашая ипотеку, вы можете получить налоговую скидку на сумму уплаченных процентов.
Плательщик налога – резидент вправе включить в государственную налоговую скидку часть суммы процентов. Размер скидки не может превышать общей суммы зарплаты человека за этот же год. Такое право возникает до конца налогового года, следующего за отчетным, если за счет ипотечного жилищного кредита покупается жилой дом или квартира, определенные налогоплательщиком как основное место его проживания, в частности согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья.
Есть интересная фишка, может быть банк может возместить налоги из % депо ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Santehnik написав:На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже. Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж. Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона. А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади. Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
там очень много земли, там не будет ничего дорожать... Купите лучше евро с отрицательной доходностью, больше заработаете
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r