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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2916291729182919

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:31

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??


что значит на свою недвигу?можно ссылку


вы не можете зайти на сайт прихвата?

https://privatbank.ua/ru/kredity/zhilje-v-kredit
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:10

  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??

Как только чистильщики туфлей расчехлятся - так и сразу)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:13

  Puente написав:
  Xenon написав:еще 5-7 лет и в трешке просто отпадет надобность;
потому что дети выросли и не хотят жить с "предками", а будущим пенсам треха нафик не нужна.
И станет вопрос 2х однушек


Правильно - в свій час виникали питання схожі - одну велику чи будинок взагалі ...
В результаті - три невеликі окремі , але в межах пішохідної доступності ...

Непоганий варіант, якби в різних місцях - то було б оточення Києва кавалірками (с), мій план
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:49

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??


что значит на свою недвигу?можно ссылку

... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:58

  Santehnik написав:На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже.
Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж.
Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.
А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.
Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:01

ПриватБанк помогает своим клиентам получить государственную налоговую скидку 18% «Ты имеешь на это право!»
ПриватБанк помогает своим клиентам получить государственную налоговую скидку 18% «Ты имеешь на это право!»
Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины, погашая ипотеку, вы можете получить налоговую скидку на сумму уплаченных процентов.

Плательщик налога – резидент вправе включить в государственную налоговую скидку часть суммы процентов. Размер скидки не может превышать общей суммы зарплаты человека за этот же год. Такое право возникает до конца налогового года, следующего за отчетным, если за счет ипотечного жилищного кредита покупается жилой дом или квартира, определенные налогоплательщиком как основное место его проживания, в частности согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья.


Есть интересная фишка, может быть банк может возместить налоги из % депо ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:04

  asti написав:
  Santehnik написав:На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже.
Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж.
Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.
Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.
А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.
Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)


там очень много земли, там не будет ничего дорожать... Купите лучше евро с отрицательной доходностью, больше заработаете :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:19

  Долярчик написав:... ну от мені Приват на Вайбер кинув...



люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:В трехе очень приятно жить вдвоем. Можно реализовать несбыточную мечту о кабинете или кинозале или спортзале или операционной, если вы шариковых выводите, например.

Для двоих и 1-хи достаточно, максимум 2-хи.


Не скажите. Комфортно для двоих - 2к с большой кухней, которая и как гостиная будет выступать, плюс гардеробная, или 3к.
1к для двоих это компромисс за неимением возможности иметь/снимать двушку.
Faceless
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