Santehnik написав:

На тему Варшавского, буквально на днях спрашивали в ОП ценник на такую же квартиру которая в сентябре стоила 925к (в рассрочку) но в следующем доме. Назвали цену в 1,03 ляма грн (тоже рассрочка). 43 метра квадратных, окна не во двор. Во двор еще дороже.Не смотря на +100к за буквально пару месяцев - всё выгребли под ноль буквально за считаные часы. В ОП дичайший дефицит даже нормальных двух, однух впринципе нет уже на следующий день после старта продаж.Я пока не совсем понимаю почему застройщик не лупанет сразу +30%, всё равно ж гребут не глядя на цену, а там если не смогут продать то начать играться со скидками. У СГ какой-то реально странный метод продаж.