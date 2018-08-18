|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:24
буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20981
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:35
Унуноктий написав:
буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский
Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?
Прав индикатор буревесника-Аирмакса?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1837
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:50
proftpd66 написав:
Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!ГДЕ РОКЕТА??
-
sesk
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 31.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 01:11
investorkiev написав: Унуноктий написав:
буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский
Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?
Прав индикатор буревесника-Аирмакса?
Я оставлю здесь номер карты? Устал работать предвестником ПЦа бесплатно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33306
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 844 раз.
- Подякували: 3830 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 03:17
asti написав:
Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.
А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.
Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
мы без скидки цену узнавали, если отнять 10%, плюс этаж не 10 а 18(более дорогой) и метраж меньше вот и выйдет разница не сильно большая. У них же чем больше метраж, тем дешевле квадрат.
Но 50+ метровые однухи это зло, да. Там в прошлом году был стояк отличных двух по 55 метров, которые шли по ценнику за метр дешевле однух. Есть небольшая вероятность что они в 6 доме будут, но я в том году не додумался про двухи спросить, а когда обнаружил было уже поздно.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17548
|2819721
|
Чет 06 лют, 2020 02:34
rjkz
|
|462
|192919
|
|
|8
|10224
|
|