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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2917291829192920

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:35

  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:50

  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??

sesk
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:11

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?

Я оставлю здесь номер карты? Устал работать предвестником ПЦа бесплатно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 03:17

  asti написав:Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.
А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.
Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
мы без скидки цену узнавали, если отнять 10%, плюс этаж не 10 а 18(более дорогой) и метраж меньше вот и выйдет разница не сильно большая. У них же чем больше метраж, тем дешевле квадрат.
Но 50+ метровые однухи это зло, да. Там в прошлом году был стояк отличных двух по 55 метров, которые шли по ценнику за метр дешевле однух. Есть небольшая вероятность что они в 6 доме будут, но я в том году не додумался про двухи спросить, а когда обнаружил было уже поздно.
Santehnik
 
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