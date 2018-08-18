Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона. А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади. Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
мы без скидки цену узнавали, если отнять 10%, плюс этаж не 10 а 18(более дорогой) и метраж меньше вот и выйдет разница не сильно большая. У них же чем больше метраж, тем дешевле квадрат. Но 50+ метровые однухи это зло, да. Там в прошлом году был стояк отличных двух по 55 метров, которые шли по ценнику за метр дешевле однух. Есть небольшая вероятность что они в 6 доме будут, но я в том году не додумался про двухи спросить, а когда обнаружил было уже поздно.
.... нічо, ще трохи і % по іпотеці знизят! - от тільки, чи "смачні" ціни будуть на той час? .... бо вони і зараз - не дуже....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!