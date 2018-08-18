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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:35

  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:11

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?

Я оставлю здесь номер карты? Устал работать предвестником ПЦа бесплатно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 03:17

  asti написав:Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.
А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.
Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)
мы без скидки цену узнавали, если отнять 10%, плюс этаж не 10 а 18(более дорогой) и метраж меньше вот и выйдет разница не сильно большая. У них же чем больше метраж, тем дешевле квадрат.
Но 50+ метровые однухи это зло, да. Там в прошлом году был стояк отличных двух по 55 метров, которые шли по ценнику за метр дешевле однух. Есть небольшая вероятность что они в 6 доме будут, но я в том году не додумался про двухи спросить, а когда обнаружил было уже поздно.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 06:37

  Долярчик написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:Примат сейчас дает 14.3% на свою недвигу есть. Хорошие варианты Киеве!

ГДЕ РОКЕТА??


что значит на свою недвигу?можно ссылку

... ну от мені Приват на Вайбер кинув...
Зображення

Тот неликвид по ценам "злочинной влады" можно разве что с отрицательной ставкой на 100 лет брать. Но это не точно

Это даже не хлопушка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:59

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?

Я оставлю здесь номер карты? Устал работать предвестником ПЦа бесплатно.


Макс, шоб Вы знали, как мы устали от Ваших покупок! Вернее от того, что за ними следует.
Страна еще не отошла от буревесника-2013 (Голосухи)....

Потом был очень тяжелый для страны период 2018-2019 (военное положение, напряженные выборы...), но пронесло - вы успели продать...
Теперь вот снова...
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... нічо, ще трохи і % по іпотеці знизят!
- от тільки, чи "смачні" ціни будуть на той час?
.... бо вони і зараз - не дуже....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:12

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:буря началась неожиданно рано.... посмотрим что ответит коломойский


Уну, это начало войны Зе и Ко? Начало конца?

Прав индикатор буревесника-Аирмакса?

Я оставлю здесь номер карты? Устал работать предвестником ПЦа бесплатно.

Только не забудьте вовремя отчислять роялти Юре-теплотехнику. Интеллектуальная собственность, как-никак
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:27

С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве!
Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??

Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:20

  Serg-ik написав:
  asti написав:Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве!
Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??

Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К


Возможно все пытаются продать Одессу? И выкупают в Киеве все моментально?

Кроме Киева перспектив в Украине нигде нет, все кроме Киева нужно продавать и срочно. Киев покупать.
investorkiev
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