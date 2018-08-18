Додано: Чет 06 лют, 2020 03:17

asti написав: Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.

А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.

Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//) Чёт дорого, как за 43 метра, я буквально пару недель назад бронировал 54,5 за 1068 со скидкой, и этаж нормальный был - 10, но потом отказался так как квартира окружена лифтовыми шахтами и лестничными площадками да и великовата как для однушки, окна в окна и северо-восточная сторона.А буквально сегодня снял бронь двухи в 4-м доме 68,5 метра на 4м этаже за 1280 тыс. Эта квартира, правда, хорошо расположена в доме и по сторонам света, но я решил дождаться таки 6 дома и попытаться выхватить однуху небольшой площади.Как раз и с вирусом ситуация проясниться надеюсь//)

мы без скидки цену узнавали, если отнять 10%, плюс этаж не 10 а 18(более дорогой) и метраж меньше вот и выйдет разница не сильно большая. У них же чем больше метраж, тем дешевле квадрат.Но 50+ метровые однухи это зло, да. Там в прошлом году был стояк отличных двух по 55 метров, которые шли по ценнику за метр дешевле однух. Есть небольшая вероятность что они в 6 доме будут, но я в том году не додумался про двухи спросить, а когда обнаружил было уже поздно.