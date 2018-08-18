airmax78 написав: Добавлено: Пт 23 ноя, 2012 12:46
Слушайте, а кто вымел? Я с середины сентября ищу квартиру в пределах 120К. Ну да, было пару нормальных вариантов, но о них я узнавал когда "уже оформлен задаток". Кто же это все так быстро раскупает по таким ценам в городе, в котором средняя з.п. не превышает 800-1000 баксов в месяц (а это, как мне кажется, только на еду и одежду) и кредиты никто не дает?
airmax78 написав:Добавлено: Пт 23 ноя, 2012 12:05
Кстати, на рынке активизировались вздорожайки. Смотрю, что цены по многим объектам, за которыми я уже около месяца наблюдаю, поползли вверх. Чуть только рынок оживился - это сразу становится стимулом для повышения цен. Все-таки теория рационального потребителя - это полное гов*о. В нашей стране работает только теория полного идиота. Надо ориентироваться всегда на то, что вокруг тебя стадо баранов/биомасса. И наши политики отлично демонстрируют насколько эта теория справедливая.
читаю и аж слезы на глазах.
7 с половиной лет прошло, а ничего не поменялось. Никаких выводов, никакой работы над ошибками.... грабли-грабли-грабли...