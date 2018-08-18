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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:38

  airmax78 написав: Добавлено: Пт 23 ноя, 2012 12:46
Слушайте, а кто вымел? Я с середины сентября ищу квартиру в пределах 120К. Ну да, было пару нормальных вариантов, но о них я узнавал когда "уже оформлен задаток". Кто же это все так быстро раскупает по таким ценам в городе, в котором средняя з.п. не превышает 800-1000 баксов в месяц (а это, как мне кажется, только на еду и одежду) и кредиты никто не дает?



  airmax78 написав:Добавлено: Пт 23 ноя, 2012 12:05
Кстати, на рынке активизировались вздорожайки. Смотрю, что цены по многим объектам, за которыми я уже около месяца наблюдаю, поползли вверх. Чуть только рынок оживился - это сразу становится стимулом для повышения цен. Все-таки теория рационального потребителя - это полное гов*о. В нашей стране работает только теория полного идиота. Надо ориентироваться всегда на то, что вокруг тебя стадо баранов/биомасса. И наши политики отлично демонстрируют насколько эта теория справедливая.


читаю и аж слезы на глазах.
7 с половиной лет прошло, а ничего не поменялось. Никаких выводов, никакой работы над ошибками.... грабли-грабли-грабли...
investorkiev
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