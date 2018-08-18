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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:52

  Serg-ik написав:
  asti написав:Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве!
Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??
Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К
Оно то так, но ведь и в Киеве очень много квартир до 100 тыс продается. В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?! Ведь это основной рабочий диапазон//)
В Харькове в этом диапазоне в три раза меньше предложений,
а ведь Харьков больше Одессы гораздо!
ХвеномЭн однако...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

  investorkiev написав:Кроме Киева перспектив в Украине нигде нет, все кроме Киева нужно продавать и срочно. Киев покупать.


а донецк, реинтеграция, вот это все?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?


та сливают Одессу, никому там квартиры в таком количестве не нужны, в Киеве придерживают
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01

  gonchik74 написав:С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))


энергобудлизинг? :mrgreen:
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