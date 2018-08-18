RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 41
Вже навіть перевищили
39%
16
Приблизно на рівні 2013
15%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:52

  Serg-ik написав:
  asti написав:Обратил внимание на Интересный факт: в ценовом сегменте до 100к на ОЛХ в Одессе предложений гораздо больше чем в Киеве!
Как так?! Ведь если верить Дубилету в Киеве проживает в 3,5 раза больше людей чем в южной Пальмире. Что скажете??
Всё просто: то, что в Одессе до 100К, в Киеве стоит от 120 К
Оно то так, но ведь и в Киеве очень много квартир до 100 тыс продается. В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?! Ведь это основной рабочий диапазон//)
В Харькове в этом диапазоне в три раза меньше предложений,
а ведь Харьков больше Одессы гораздо!
ХвеномЭн однако...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24

  investorkiev написав:Кроме Киева перспектив в Украине нигде нет, все кроме Киева нужно продавать и срочно. Киев покупать.


а донецк, реинтеграция, вот это все?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:В диапазоне от 20 тыс до 120 в Одессе в 2 раза больше предложений чем в Киеве! Как так может быть?


та сливают Одессу, никому там квартиры в таком количестве не нужны, в Киеве придерживают
Alex6
 
Повідомлень: 688
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01

  gonchik74 написав:С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))


энергобудлизинг? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 19.07.08
Подякував: 573 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:20

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... ну от мені Приват на Вайбер кинув...



люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!


Ипотека копеечная имеет смысла, если есть у Вас ЛИЧНЫЙ залог минимум в 3 кратности. Японский инвестор предлагает использовать кредитное плечо. Бизнес или депо/овгз может 10%-30%, а кредит 14.4%. Таким образом реальный кредит 4% или кредит с положительный доходность, если бизнес 30% выхлоп (+30-14.3=+15.7%). В случае проблем, своим личным залогом можно погасить кредит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 22.12.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:17

  UA написав:
  gonchik74 написав:С утра прозвонил предложения на олхе по объекту на Левом, который меня интересовал в предновогодии, и висело много разного, но некогда было смотреть. До 12-го этажа по 30 все продано. 13-15 по 35,5 еще есть. Интересовали, кстати, не однухи, а двухи и трехи) На объекте работают три калеки и букет компроментирующих статей в сети. А так да, не дорожет)))


энергобудлизинг? :mrgreen:

Проницательный)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 28.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:10

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... ну от мені Приват на Вайбер кинув...



люблю ипотечников - они как юные девственницы. Так же мечтательно настроены. Правда, и с теми, и с теми потом бывают неприятные залеты.... но это уже после!


Ипотека копеечная имеет смысла, если есть у Вас ЛИЧНЫЙ залог минимум в 3 кратности. Японский инвестор предлагает использовать кредитное плечо. Бизнес или депо/овгз может 10%-30%, а кредит 14.4%. Таким образом реальный кредит 4% или кредит с положительный доходность, если бизнес 30% выхлоп (+30-14.3=+15.7%). В случае проблем, своим личным залогом можно погасить кредит.


Японский инвестор предлагает кредитное плечо на контрабанду?

Удивительно
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:14

investorkiev

ув. Долярчик основатель и инвестор пирамиды Б2Б, написал инфу:

viewtopic.php?p=4763875#p4763875

и его видео:
https://youtu.be/0dIFoimtW7k?t=148
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 22.12.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:25

Мониторю некоторый комплекс на ПБ недалеко от метро.
Появилась в продаже однушка в сданном полтора года назад доме 39 метров от хозяина за 55 тыс с минимальным ремонтом. Объявление полностью удалено примерно через неделю - значит задаток дали сразу. Аналогичная хозяйская в аренде в середине февраля начали с 12, сдали на 11. Сегодня похожая (на пару метров меньше санузел) появилась за 10,5.
Vlad442
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2918291929202921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1756, 1757, 1758
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17576 2822939
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 18:47
Понаехал
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192956
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17318)
06.02.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.